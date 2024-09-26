Культурные проекты получили цифровые гранты от VK

Подведены итоги второго этапа грантовой программы VK по поддержке институций и авторов в сфере культуры и искусства. Координационный совет выбрал 41 победителя из 18 регионов России. Полученные гранты финалисты смогут направить на продвижение своего контента ВКонтакте.

Так, Государственному музею истории российской литературы имени В. И. Даля победу принёс проект «Подкаст, который бы я посмотрел вечерком». По задумке, три сотрудника музея обсудят с гостями главные вопросы жизни Вселенной на примере литературных произведений. Например, зачем мы читаем детективы или почему смех – это серьёзно?

А Историко-литературный музей города Пушкина получил цифровой грант за проект «На кухне у писателя». В нём сотрудники музея снимут серию кулинарных шоу с рецептами из произведений русских писателей. К примеру, пожарят курицу по рецепту, заимствованному из произведения Алексея Толстого «Петр Первый» и приготовят те самые свекольные блины, которые были любимым кушаньем Александра Пушкина.

В рамках индивидуальной инициативы «История моей семьи» дебютировала Елизавета Красная (Елизавета Красная | Искусствовед). Автор предлагает аудитории узнать больше про генеалогическое древо с помощью подкастов, видео и текстов. Искусствовед расскажет про семьи, которые с помощью технологий смогли восстановить свою историю, даст советы по поиску родственников и ссылки на полезные ресурсы, а также запишет интервью с экспертами.

VK запустила расширенную программу грантовой поддержки культурных учреждений и авторов в начале 2024 года. Ее общий объем составил 60 млн рублей, а реализация проходила в два этапа. На первом распределялись денежные гранты на создание контента, на втором — гранты на продвижение ВКонтакте.

«Цель грантового конкурса — дать возможность культурным проектам из разных регионов получить заслуженные внимание и поддержку. Мы стремимся создать условия, при которых такие инициативы могут развиваться и находить отклик у людей со всей страны. Это вдохновляет авторов и учреждения на созидание и дальнейшую просветительскую работу», — заявила директор департамента по работе с сообществами VK Мария Воробьёва.

Всего на получение цифровых грантов претендовал 121 проект, к экспертизе допустили 94, а в финал прошёл 41. Полный список доступен на сайте программы VK Гранты.