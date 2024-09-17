«VK Видео» запускает новую программу монетизации контента

Сервис «VK Видео» запускает новую программу монетизации, которая будет работать по модели Revenue Share. Блогеры уникального контента смогут получать от 50 до 80% дохода от показов рекламы в их видео, сообщили в пресс-службе соцсети.

Новую программу монетизации ещё тестируют с «ограниченным числом» авторов, с 23 сентября она станет доступна всем. Получать доход от показа рекламы в видеороликах смогут блогеры, имеющие пять тысяч подписчиков в группе в VK. Программа распространяется на оригинальные видео продолжительностью более двух минут без нарушения авторских прав.

«Мы видим активный рост аудитории VK Видео, переход блогеров с других платформ и вовлечённость создателей видеоконтента. Понимаем, какую важную роль для авторов играет монетизация, и считаем необходимым поддержать всех, кто создаёт на платформе оригинальный контент. Благодаря новой программе авторы смогут в разы увеличить доходы на платформе», — подчеркнул вице-президент по музыкальным и видеосервисам VK Николай Дуксин.

По словам Дуксина, новая программа позволит помочь авторам начинающего и среднего уровней. Блогеры смогут найти лояльную аудиторию и заработать на публикациях благодаря рекомендациям и инструментам монетизации. Для участия в программе необходимо подать заявку и пройти модерацию. Выплаты будут производиться в течение 20 дней после окончания прошлого месяца.