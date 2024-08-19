Более 14 тысяч новых авторов начали публиковать контент в VK Видео

С начала года более 14 тысяч новых авторов стали публиковать ролики на VK Видео. Это блогеры-миллионники, которые переходят с других платформ, и начинающие авторы с несколькими десятками или сотнями подписчиков.

Каждый второй автор воспользовался программой поддержки для перехода с других платформ или создания канала с нуля. Наиболее активно в 2024 году растёт количество авторов в направлениях развлечений, детского и семейного контента, образования и культуры, технологий, гейминга и красоты.

Ежедневно на платформе появляются сотни новых роликов от блогеров, артистов, спортсменов и экспертов в разных тематических областях. Наибольшее количество просмотров и времени пользователей приходится на контент авторов сегмента развлечений — более 30% от суммарного времени просмотров новых авторов. Следом идёт детский и семейный контент — 19%, спорт — 14%, гейминг — 9%, технологии — 7%, образование и культура – 6%, путешествия и отдых — 5%, красота и стиль — 3%. На другие направления и нишевой контент приходятся оставшиеся 7% пользовательского смотрения новых авторов.