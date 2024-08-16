Приложение VK Видео стало доступно для пользователей iPad 16 августа, 13:46 Приложение VK. Обложка © Life.ru

Приложение VK Видео для iPad вышло в App Store, теперь владельцам таких устройств будет доступен адаптированный интерфейс для горизонтального и вертикального просмотра видео. Об этом рассказали в VK.

Приложение включает возможность создания персонализированных плейлистов, функции отложенного просмотра, управления уведомлениями и подписками, а также регулирование качества видео в зависимости от скорости интернет-соединения. Удобный и интуитивно понятный интерфейс позволит быстро и легко найти интересующий контент, утверждают в компании.

Одной из главных особенностей приложения является возможность просмотра любого контента из обширной библиотеки VK Видео даже без авторизации: спортивные трансляции, новости, кулинарные шоу, фильмы и сериалы, эксклюзивные шоу, детский и образовательный контент. Для удобства пользователей в приложении собраны 9 разделов: "Для вас", "Тренды", "Детям", "Фильмы", "Сериалы", "Шоу", "Спорт" и "Киберспорт и игры", "Трансляции".

Ранее сообщалось, что приложение "VK Видео" с момента его официального запуска в сентябре 2023 года установили на мобильные устройства и Android TV уже 20 миллионов раз. Больше всего установок — 11 миллионов — пришлось на Android.

Авторы Татьяна Миссуми