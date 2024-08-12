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12 августа, 14:07

Приложение "VK Видео" с момента запуска установили 20 миллионов раз

Приложение "VK Видео" с момента его официального запуска в сентябре 2023 года установили на мобильные устройства и Android TV уже 20 миллионов раз. Такими данными в понедельник, 12 августа, поделились в пресс-службе VK.

"Больше всего установок — 11 миллионов — пришлось на Android, Android TV — почти шесть, iOS — три. Пик всех установок пришёлся на июль, когда приложение загрузили почти два миллиона раз", — отметили в компании.

Примечательно, что за первую неделю августа прирост аудитории сервиса увеличился в 2,2 раза по сравнению с июлем. В среднем приложением пользуется 2,5 миллиона юзеров в день. Суммарное суточное время просмотра при этом выросло в 2,6 раза и перевалило за пять миллионов часов. Причём дольше всего пользователи потребляют контент через Smart TV — 200 минут в день.

На фоне проблем с YouTube число установок "VK видео" выросло до 250 тыс. в сутки
На фоне проблем с YouTube число установок "VK видео" выросло до 250 тыс. в сутки

Неделю назад сообщалось, что приложение "VK Видео" стало самым скачиваемым в России. Статистика особенно возросла на фоне проблем с работой YouTube. 1 августа россияне зафиксировали сбой в функционировании видеохостинга. До этого стало известно, что с 12 июля в РФ начнёт замедляться YouTube. Основная причина — технические проблемы с оборудованием Google в нашей стране, речь идёт о системе Google Global Cache, предназначенной для оптимизации нагрузки на мощности провайдера при работе с сервисами компании. Эти сбои могут повлиять на скорость загрузки и качество роликов в YouTube у абонентов всех российских операторов. При этом в Кремле подчеркнули, что в РФ не собираются ограничивать доступ к видеохостингу.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / BigTunaOnline

Никита Осипов
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