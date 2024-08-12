Приложение "VK Видео" с момента запуска установили 20 миллионов раз

Приложение "VK Видео" с момента его официального запуска в сентябре 2023 года установили на мобильные устройства и Android TV уже 20 миллионов раз. Такими данными в понедельник, 12 августа, поделились в пресс-службе VK.

"Больше всего установок — 11 миллионов — пришлось на Android, Android TV — почти шесть, iOS — три. Пик всех установок пришёлся на июль, когда приложение загрузили почти два миллиона раз", — отметили в компании.