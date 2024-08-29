VK запустил крупнейшее облачное хранилище для видеоконтента в России

Соцсеть VK объединила видеоконтент нескольких платформ в едином облачном хранилище one-cloud, его объём превысил более 1,5 миллиарда гигабайт. Речь идёт о платформах «VK видео», «Дзен» и «ОК.Видео», сообщили в пресс-службе сервиса.

One-cloud стала крупнейшей библиотекой видеоконтента среди российских платформ. Там собран весь контент VK Видео: шоу, клипы, ролики, авторское видео, сериалы, стримы VK Play и эксклюзивный контент VK Originals. В сервисе отметили, что создание облачной библиотеки увеличит надёжность хранения видео. При этом в случае выхода из строя отдельных хранилищ данные будут автоматически восстанавливаться из резервных копий.

«Мы создаём и внедряем новые технологии хранения и доставки видеоконтента, чтобы и пользователям, и авторам было удобно взаимодействовать с любой из платформ VK. Благодаря единому хранилищу удалось минимизировать дублирование контента: если пользователи повторно загружают одно и то же видео на одну из платформ, то хранилище автоматически удаляет дубли», – пояснил технический директор «ВКонтакте» и VK Видео Сергей Ляджин.

По словам эксперта, новое хранилище позволит лучше обучать рекомендательные системы VK, помогать авторам повышать охваты, а пользователям находить интересный контент.