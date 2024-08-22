VK увеличил скорость загрузки видео в пяти странах

Соцсеть VK улучшила CDN-сеть — систему, которая в ответ на запросы от клиента отправляет, получает, кеширует данные от источника и отдаёт их клиенту. Более 150 таких узлов с кеш-серверами компании сейчас охватывают все федеральные округа РФ и страны СНГ, сообщили в пресс-службе соцсети.

Теперь музыка и видео в VK будут загружаться быстрее — в среднем на 20–30%. CDN-сеть стала особенно актуальна из-за роста числа пользователей, авторов и трафика VK Видео. К слову, с начала 2024 года общий видеотрафик стал больше на 30%. Некоторые категории показали кратный рост. Детского контента стало больше чем в 4,5 раза, спортивных видео — в пять раз. Кроме того, выросли просмотры развлекательных шоу в высоком разрешении.

«Пропускная способность стыков с операторами связи выросла вдвое по сравнению с 2023 годом. А производительность сети VK до 40 Тбит/с. Этого будет достаточно, даже если ежедневная аудитория сервисов VK вырастет одномоментно в два раза», — подчеркнула заместитель вице-президента VK по инфраструктуре и прикладным сервисам Елена Якупова.

По словам Якуповой, технические улучшения помогут пользователям получать больше удовольствия от сервисов VK независимо от их местоположения. Пользователи из России, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана и Белоруссии смогут без задержек смотреть видео в высоком разрешении, слушать музыку и решать другие задачи.