VK Tech разработал единую платформу для работы с данными

VK Tech объявил о запуске универсальной платформы для работы с большими массивами данных, нейросетями и ИИ — VK Data Platform. Разработка ориентирована на банковский сектор, а также ритейл, электронную коммерцию, логистику и ряд других сфер.

Сообщается, что пользуясь данной платформой, скорость обработки, управления и анализа данных крупного бизнеса значительно возрастёт. Также у предпринимателей появится возможность внедрения в работу алгоритмов искусственного интеллекта и нейросетей.

«Платформа может быть развернута на различных типах инфраструктуры, включая публичные и частные облака, а также собственные серверы компании. В ней предусмотрены типовые архитектуры на основе современных подходов, что позволяет быстро адаптировать её под задачи любой компании и ускоряет интеграцию решения в корпоративный ИТ-ландшафт», — говорится в сообщении.