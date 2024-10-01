«VK Видео» расширяет инструменты для авторов по созданию и редактированию роликов 1 октября, 13:16 VK. Обложка © ТАСС / Михаил Гребенщиков

Авторы «VK Видео» теперь смогут редактировать ролики после загрузки, создавать клипы из длинных видеозаписей всего в пару кликов, а также размещать их в качестве промо. Новые инструменты значительно упростят работу с контентом. Об этом рассказали в самой компании.

Изменения можно вносить без необходимости удаления и повторной загрузки ролика. Авторы могут обрезать видео в начале и конце, а также вырезать ненужные фрагменты из любой части. Новая функция пригодится, когда, например, необходимо удалить нативную рекламу после окончания договора. Все метрики, такие как количество просмотров, лайки и комментарии, сохраняются.

Кроме того, в меню появится кнопка «Создать клип», позволяющая выбрать необходимый эпизод для дальнейшего редактирования в специальном редакторе. Здесь можно обрезать, добавлять музыку и субтитры, а затем публиковать готовый клип. Функция «Умная обрезка» автоматически преобразует горизонтальное видео в вертикальное, сохраняя самый интересный элемент.

И, наконец, новая функция позволяет связывать короткие клипы с длинными и станет полезна для создания тизеров и продвижения основного контента. Авторы могут прикреплять до двадцати коротких роликов к длинному в режиме редактирования. Данная функция доступна как для опубликованного контента, так и для нового.

«Расширение инструментов редактирования в «VK Видео» упрощает процесс работы с видео и позволяет авторам поддерживать актуальность контента без дополнительных усилий», — подчеркнули в VK.

Ранее были подведены итоги второго этапа грантовой программы VK по поддержке институций и авторов в сфере культуры и искусства. Координационный совет выбрал 41 победителя из 18 регионов России. Полученные гранты финалисты смогут направить на продвижение своего контента во «ВКонтакте».

Авторы Татьяна Миссуми