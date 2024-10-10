У этих советских актёров необычная внешность — и вот как выглядят их дети

Советский кинематограф славился не только талантливыми, но и по-настоящему уникальными актёрами. Их внешность запоминалась надолго, а образы, созданные на экране, врезались в память зрителей. Но как сложились судьбы их детей? Унаследовали ли они необычные черты своих родителей? Life.ru предлагает посмотреть на потомков легендарных артистов и узнать, чем они занимаются сегодня.

Виктор Авилов и его дочери

Дети Виктора Авилова: как живут и выглядят дочери звезды советского кино. Фото © ТАСС / Марат Абулхатин, © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / annaavilova, © teatr-uz.ru

Виктор Авилов благодаря своей нестандартной внешности и исключительному таланту стал одной из знаковых фигур советского кино. Его образы на экране были наполнены глубиной и драматизмом. Дочери, особенно младшая, унаследовали и талант, и харизму актёра. Ольга Авилова активно играет в театре и снимается в кино, и, судя по её работам, фамильные черты только помогают ей строить успешную карьеру. Она нашла своё место под светом софитов, как и её знаменитый отец.

Александр Лыков и его сын Матвей

Как выглядит сын Александра Лыкова: звезда «Улиц разбитых фонарей» и его потомок. Фото © ТАСС / Вадим Тараканов, © kinopoisk.ru

Александр Лыков, полюбившийся зрителям как харизматичный опер из «Улиц разбитых фонарей», всегда выделялся своей неординарной внешностью и сильной энергетикой. Его персонаж словно был вырезан из реальности, и многие верили, что за этим суровым лицом действительно стоит настоящий милиционер. А вот сын актёра Матвей пошёл по другой стезе. Вместо кино он выбрал карьеру в модельном бизнесе и сегодня живёт во Франции. Однако один раз Матвей всё-таки дал папиным генам шанс — снялся в главной роли в фильме «Он — дракон». Необычное лицо Лыкова-младшего в кадре смотрелось так же эффектно, как лицо отца.

Андрей Смоляков и его сын Дмитрий

Андрей Смоляков и его сын Дмитрий: что выбрал потомок народного артиста. Фото © ТАСС / Юрий Самолыго

Это человек, которого не спутаешь ни с кем. Его пронзительный взгляд и глубокие роли сделали актёра одним из столпов российского кино. Андрей Смоляков заслуженно носит звание народного артиста, а его работы в театре и кино — это пример профессионализма. Но, как оказалось, его сын Дмитрий выбрал не актёрскую стезю, а продюсерскую. Получив образование в МХАТе, Дмитрий с головой ушёл в создание фильмов и сериалов, иногда даже работая вместе с отцом. Свой путь в мире кино он начал за кулисами, и, возможно, впереди его ждут не менее яркие проекты, чем у его легендарного папы.

Алексей Дмитриев и его сыновья

Алексей Дмитриев и его сыновья: чем занимаются наследники звезды российского кино. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / aleksei_dmitriev76

Алексей Дмитриев — тот самый актёр второго плана, которого все знают в лицо, но имя вспоминают не сразу. С его яркой и фактурной внешностью он всегда был незаменим в ролях тех, кто оставляет след на экране, даже если появляется на несколько минут. Его талант не нуждается в доказательствах, и поэтому у Дмитриева есть своё уникальное место в российском кино. Сыновья же Алексея ещё не успели выйти в свет, но, судя по генам, у них есть все шансы продолжить дело отца. Пока они подростки, но кто знает, возможно, вскоре мы увидим новую фамилию Дмитриев в титрах.

Роман Карцев и его сын Павел Кассинский

Сын Романа Карцева Павел Кассинский: как изменился и что делает сейчас. Фото © ТАСС / Юрий Самолыго, © kinopoisk.ru

Роман Карцев — это артист, который, пожалуй, не нуждается в представлении. Его колоритные образы из советских фильмов и театральные работы знали и любили все. А вот его сын Павел Кассинский долго искал свой путь. Сначала он попробовал себя в кино, снявшись в нескольких эпизодах «Ералаша», но позже решил стать врачом. Однако любовь к актёрству оказалась сильнее. Сегодня Павел снова на экране — пусть и в эпизодических ролях, но он явно унаследовал талант и харизму своего отца.