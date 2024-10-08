Тест: Отгадайте советский фильм по блюду — на 5/5 справятся настоящие кинокулинары
Одно из достоинств советского кино — знаменитые кулинарные изыски. Сможете отгадать, где ели заливную рыбу, а где салат с тёртым яблочком?
Блюда из известных кинокартин СССР уже давно переместились на столы миллионов зрителей, а их рецепты стали передаваться из поколения в поколение. Готовы освежить память и отгадать, в каком фильме встречалось определённое блюдо? Возможно, после этого теста вам захочется приготовить что-нибудь эдакое!
Появилось желание приготовить салат с тёртым яблочком? А может, вы та самая Оленька Рыжова? Ответьте на 6 вопросов и узнайте, кто вы из «Служебного романа». Погрузитесь в ностальгию ещё больше и пройдите тест «Кто из героев кино СССР говорил эту фразу — угадают только 4 киномана из 10».
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Коллаж © Life.ru. Фото © Кадр из фильма «Ирония судьбы, или С лёгким паром!»,«Служебный роман» / Kinopoisk