Тест: Отгадайте советский фильм по блюду — на 5/5 справятся настоящие кинокулинары

Блюда из известных кинокартин СССР уже давно переместились на столы миллионов зрителей, а их рецепты стали передаваться из поколения в поколение. Готовы освежить память и отгадать, в каком фильме встречалось определённое блюдо? Возможно, после этого теста вам захочется приготовить что-нибудь эдакое!