Развод Канье Уэста с Бьянкой или нас: Психолог и экстрасенс поспорили о будущем странной парочки Музыкант и его супруга-архитектор находятся на грани разрыва. История экстраординарной пары, возможно, закончится или это очередной пиар-ход Канье Уэста? 8 октября, 14:18 Правда ли, что Канье Уэст разводится? Обложка © Коллаж © Life.ru. Фото © Shutterstock / FOTODOM / DKSStyle, © Getty Images / Arnold Jerocki, © Freepik

У одной из самых экстравагантных и противоречивых пар произошёл разлад. Помните сумасшедший союз двух неординарных личностей — Канье Уэста и Бьянки Цензори? Спустя почти два года брака знаменитости решили развестись. Инициатор и причина разрыва неизвестны. Давайте вспомним, как началась история любви, которая взбудоражила весь мир.

Как познакомились Канье и Бьянка

Канье Уэст и Бьянка начали выходить в свет с лета 2023 года. Фото © Getty Images / Rachpoot / Bauer-Griffin

Впервые в поле зрения общественности Бьянка Цензори попала в 2023 году, когда таблоиды кричали об одном и том же: Канье Уэст тайно женился на своей бывшей сотруднице. Да, модель и архитектор из Австралии работала в компании Yeezy и не привлекала особого внимания. В это время западный рэпер уже успел со скандалом развестись с Ким Кардашьян, оставив ей четверых детей.

В том же году музыкант впервые вышел в свет с новой молодой женой. Официального подтверждения брака не последовало, но с того дня пара регулярно появлялась на публике. По слухам, Бьянка и Канье тайно поженились зимой 2022 года в Пало-Алто, штат Калифорния.

В какие скандалы попадали Канье и Бьянка

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С самого начала их отношений звёзды были в центре внимания СМИ не только из-за внезапности их союза, но и из-за ряда скандалов. Одним из первых и громких стала поездка пары в Италию в августе 2023 года. Все помнят фотографию Канье со спущенными штанами на лодке в Венеции? Этот поступок вызвал массовую критику в социальных сетях, а компания, предоставлявшая лодку, запретила в будущем пользоваться её услугами.

Эта ситуация оказалась мелочью по сравнению с суперэкстравагантным стилем 29-летней модели. Члены консервативного общества были в шоке, когда супруга рэпера вышла в свет в одних колготках и бюстгальтере. Этот и все последующие образы Бьянки шокировали общество с большей силой.

Коллекция самых ярких образов Бьянки. Фото © Getty Images / MEGA, Arnold Jerocki

До сегодняшнего дня между возлюбленными не было публичных скандалов или расставаний, поэтому новость о возможном разводе вновь взбудоражила всех их поклонников. Западные СМИ пытаются выяснить причину такого решения звёзд, а также ждут комментариев от Канье или Бьянки. Life.ru пообщался с клиническим психологом и выяснил возможные причины, которые повлияли на разлад в паре.

Что повлияло на разлад в паре Канье и Бьянки по мнению психолога

Почему Канье Уэст решил разводиться? Фото © Getty Images / Peter White

Клинический психолог Ирина Коржаева считает, что с Канье и Бьянкой произошло ровно то, что происходит с большинством людей, быстро вступивших в брак: они сошлись по созданному образу в сочетании со схожими травмами, на которых выросли, а когда столкнулись с настоящими проявлениями друг друга, разочаровались и разошлись. Этот процесс расставания кажется более простым, нежели с Ким Кардашьян, так как Канье и Бьянка провели лишь символическую церемонию, а не официальную свадьбу. Бьянка получила известность одновременно с появлением Канье, что, естественно, не случайно.

Оба преследовали свои цели, оба осознанно шли на этот контракт, как и оба получили то, что хотели: Бьянка — известность, Канье потешил своё эго. Ирина Коржаева Клинический психолог

Разведётся ли Канье с Бьянкой: мнение экстрасенса

Правда ли, что Канье Уэст скоро снова станет холостяком. Фото © Getty Images / MEGA

Накануне Уэст поделился с близкими, что в скором времени после развода с женой переедет в столицу Японии, а Бьянка планирует провести время со своей семьёй в Австралии.

Life.ru поговорил с экстрасенсом и выяснил, что ждёт пару в ближайшем будущем. По словам Кристины Ольховой, брак находится на грани развала, потому что Канье Уэст сейчас переживает личный кризис (в частности, касающийся его творчества), который, в свою очередь, вызывает кризис в отношениях. У пары накопилось множество претензий друг к другу, в том числе и финансовых. В их отношениях нет чёткого понимания, кто какую роль должен играть и кому принадлежит ведущая позиция. Канье Уэст перестал справляться со своей ролью кормильца семьи.

Свою мужскую роль Канье утратил не только в отношении Бьянки и их семьи, но и в отношении своих детей от первого брака (вероятно, там есть проблемы с выплатой алиментов и общением между отцом и детьми). Самой Бьянке в такой ситуации приходится брать на себя обязательства супруга и нести двойную ношу в отношениях. Кристина Ольховая Экстрасенс

Помимо того, экстрасенс считает, что на самом деле рэпер не желает и не готов к разводу, скорее, он ищет возможность вырваться из духовного кризиса, найти выход своей энергии и как одно из простых решений рассматривает развод с супругой. По мнению экстрасенса, паре нужно выйти на новый уровень, чтобы сохранить семью, найти новую гармонию, научиться строить отношения на равных, когда никто никому ничего не должен. Главная проблема в том, что девушка не готова ждать, пока Канье завершит свою внутреннюю трансформацию, не готова давать ему всё новые и новые шансы.

Несмотря на всё это, развода в будущем я не вижу. Вероятно, пара найдёт способ преодолеть свои страхи и взаимные претензии и сделать следующий шаг в отношениях. Кристина Ольховая Экстрасенс

Канье Уэст и Бьянка разводятся или всё ещё вместе. Фото © Getty Images / Arnold Jerocki

Чтобы разобраться в возможном разводе Канье и Бьянки, мы пообщались с экстрасенсом и клиническим психологом. Западные СМИ также пытались выяснить подробности развода у представителя пары Майло Яннопулоса, но тот отказался давать комментарии. Останется ли этот союз в центре внимания в будущем? Время покажет, но одно можно сказать точно: они продолжают удивлять и вызывать обсуждения, не оставляя равнодушными ни поклонников, ни критиков. Ранее стало известно, что знаменитый российский певец Shaman решил развестись со своей супругой Еленой Мартыновой.