SHAMAN обрадовал фанаток, подтвердив новость о разводе

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) разводится со своей супругой Еленой Мартыновой. Пара была вместе на протяжении семи лет. По словам артиста, разрыв произошёл из-за плотного графика работы, который не оставляет времени на личную жизнь.

«Родные, мы с Еленой — очень занятые люди. К сожалению, такой график работы и уровень занятости не оставил нам времени на нормальную личную жизнь. Развод — наше совместное решение. Мы остаемся в хороших отношениях, без каких либо конфликтов и обид», — написал артист в своём телеграм-канале.