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26 сентября, 09:42

SHAMAN обрадовал фанаток, подтвердив новость о разводе

SHAMAN подтвердил, что разводится с женой Еленой Мартыновой

Певец SHAMAN. Обложка © Telegram / SHAMAN

Певец SHAMAN. Обложка © Telegram / SHAMAN

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) разводится со своей супругой Еленой Мартыновой. Пара была вместе на протяжении семи лет. По словам артиста, разрыв произошёл из-за плотного графика работы, который не оставляет времени на личную жизнь.

«Родные, мы с Еленой — очень занятые люди. К сожалению, такой график работы и уровень занятости не оставил нам времени на нормальную личную жизнь. Развод — наше совместное решение. Мы остаемся в хороших отношениях, без каких либо конфликтов и обид», — написал артист в своём телеграм-канале.

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Напомним, в СМИ стали распространяться слухи о разладе в отношениях артиста с супругой. В итоге всё оказалось правдой. А ранее Life.ru рассказывал о космических гонорарах Shaman, которые даже побили рекорды сбежавшей из России Аллы Пугачёвой. Причём ценник на выступление певца продолжает расти как на дрожжах. Например, за выступление на недавнем Дне города в Оренбурге исполнителю хита «Я русский» заплатили 16 млн рублей. И это далеко не предел.

Александра Мышляева
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