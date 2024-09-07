Shaman поздравил Москву с 877-летием и пригласил столицу на свидание

«В этом году я решил сделать себе дорогой и очень редкий, учитывая мою нынешнюю гастрольную жизнь, подарок: взял два выходных и отмечу День города не на сцене, а как простой горожанин, вместе с вами — на улицах праздничного мегаполиса. А тебя, Москва, я приглашаю сегодня на свидание! Планирую гулять с тобой всю эту жаркую ночь. До встречи, Москва! Я люблю тебя!» — признался Ярослав Дронов.