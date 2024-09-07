Shaman поздравил Москву с 877-летием и пригласил столицу на свидание
Российский певец Shaman поздравил Москву с 877-летием и пригласил столицу на свидание. Тёплые слова в адрес главного города страны артист опубликовал в телеграм-канале.
«В этом году я решил сделать себе дорогой и очень редкий, учитывая мою нынешнюю гастрольную жизнь, подарок: взял два выходных и отмечу День города не на сцене, а как простой горожанин, вместе с вами — на улицах праздничного мегаполиса. А тебя, Москва, я приглашаю сегодня на свидание! Планирую гулять с тобой всю эту жаркую ночь. До встречи, Москва! Я люблю тебя!» — признался Ярослав Дронов.
Певец добавил, что Москва является лучшим городам планеты. По мнению артиста, в этом не усомнится никто из тех, кто хотя бы однажды побывал в столице России.
Напомним, что 7 и 8 сентября (начиная с первой субботы первого месяца осени) празднуется 877-летие Москвы. В честь этого события в центре города, а также московских парках и культурных центрах проводятся приуроченные к празднику мероприятия. Сегодня их будут проводить с полудня до 21:00, а в воскресенье с 15:00 до 20:00. Президент страны Владимир Путин поздравил жителей столицы с Днём города, назвав Москву символом и оплотом российской государственности.
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