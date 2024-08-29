Григорий Лепс и Shaman выступили в военном госпитале в Курске

Заслуженные артисты РФ Григорий Лепс и Shaman (Ярослав Дронов) на улице выступили перед жителями Курской области. Кроме того, музыканты посетили местный военный госпиталь, где пообщались с бойцами.

Певцы пожелали военнослужащим скорейшего выздоровления и исполнили для них хиты «Я русский» и «Самый лучший день». В конце встречи Лепс и Shaman подарили медперсоналу и находящимся на лечении солдатам гитары с автографами и витаминные наборы.