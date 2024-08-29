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29 августа, 11:05

Григорий Лепс и Shaman выступили в военном госпитале в Курске

Заслуженные артисты РФ Григорий Лепс и Shaman (Ярослав Дронов) на улице выступили перед жителями Курской области. Кроме того, музыканты посетили местный военный госпиталь, где пообщались с бойцами.

Григорий Лепс и Shaman выступили перед жителями Курской области и посетили местный военный госпиталь. Видео © Telegram / Суджа родная / Минобороны России

Певцы пожелали военнослужащим скорейшего выздоровления и исполнили для них хиты «Я русский» и «Самый лучший день». В конце встречи Лепс и Shaman подарили медперсоналу и находящимся на лечении солдатам гитары с автографами и витаминные наборы.

Трогательное видео с посещением артистов госпиталя опубликовало Минобороны РФ. Жители Курской области поблагодарили музыкантов за выступление.

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Ранее Лепс заявил, что решил перевести весь свой гонорар за концерт в Ростове-на-Дону на помощь жителям Курской области, которые пострадали от атак ВСУ. Life.ru также рассказывал, что эвакуированные жители Суджанского района под Курском сплавлялись по реки с детьми и прятались в кустах, когда ВСУ вторглись в регион. По словам местных жителей, украинские военные стреляли во всё, что только двигалось.

Обложка ©

Telegram / Минобороны России

Никита Осипов
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