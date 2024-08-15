Лепс пообещал передать гонорар за свой концерт жителям Курской области

Певец Григорий Лепс принял решение перевести весь свой гонорар за концерт в Ростове-на-Дону на помощь жителям Курской области, которые пострадали от атак ВСУ. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.

"Друзья, в связи с последними событиями в Курской и Белгородских областях я и мой коллектив приняли решение все заработанные средства за концерт в Ростове-на-Дону передать в Красный крест и другие официальные государственные фонды, которые занимаются помощью пострадавшим жителям", — сказал Лепс. Концерт запланирован на 17 августа.