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Лепс пообещал передать гонорар за свой концерт жителям Курской области

15 августа, 17:51
Григорий Лепс. Обложка © Telegram / Григорий Лепс

Григорий Лепс. Обложка © Telegram / Григорий Лепс

Певец Григорий Лепс принял решение перевести весь свой гонорар за концерт в Ростове-на-Дону на помощь жителям Курской области, которые пострадали от атак ВСУ. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.

"Друзья, в связи с последними событиями в Курской и Белгородских областях я и мой коллектив приняли решение все заработанные средства за концерт в Ростове-на-Дону передать в Красный крест и другие официальные государственные фонды, которые занимаются помощью пострадавшим жителям", — сказал Лепс. Концерт запланирован на 17 августа.

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Напомним, 6 августа ВСУ попытались вторгнуться в Курскую область, в приграничье до сих пор продолжаются бои. По данным Минобороны РФ, потери украинской стороны в регионе составили до 2640 бойцов. Многих жителей пришлось эвакуировать, людей разместили в ПВР. Им помогают не волонтёры и добровольцы, но и жители всей страны, в том числе известные артисты. Например, SHAMAN перечислил 1 миллион пострадавшим в Курской области.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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