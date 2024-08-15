Лепс пообещал передать гонорар за свой концерт жителям Курской области
Григорий Лепс. Обложка © Telegram / Григорий Лепс
Певец Григорий Лепс принял решение перевести весь свой гонорар за концерт в Ростове-на-Дону на помощь жителям Курской области, которые пострадали от атак ВСУ. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.
"Друзья, в связи с последними событиями в Курской и Белгородских областях я и мой коллектив приняли решение все заработанные средства за концерт в Ростове-на-Дону передать в Красный крест и другие официальные государственные фонды, которые занимаются помощью пострадавшим жителям", — сказал Лепс. Концерт запланирован на 17 августа.
Напомним, 6 августа ВСУ попытались вторгнуться в Курскую область, в приграничье до сих пор продолжаются бои. По данным Минобороны РФ, потери украинской стороны в регионе составили до 2640 бойцов. Многих жителей пришлось эвакуировать, людей разместили в ПВР. Им помогают не волонтёры и добровольцы, но и жители всей страны, в том числе известные артисты. Например, SHAMAN перечислил 1 миллион пострадавшим в Курской области.