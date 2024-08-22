Дружба — понятие круглосуточное: Shaman рассказал о тёплых отношениях с Лепсом

Shaman (Ярослав Дронов) рассказал, что волею судьбы певец Григорий Лепс стал его лучшим другом, и признался, что они иногда созваниваются даже посреди ночи, а ещё порассуждал о человеческих достоинствах и недостатках. Журналисты, в том числе корреспондент Life.ru, пообщались с артистом на презентации его новой песни «Народ».

Shaman рассказывает о своей дружбе с Григорием Лепсом. Видео © Life.ru

«Мы общаемся с ним близко, мы можем созваниваться и в два часа ночи, и в три часа ночи, я могу к нему приехать, встречаемся постоянно. Дружба — это понятие круглосуточное и мне это очень нравится. Я думал, что друзей не заслужил, а вот оказалось, что всё-таки судьба мне подарила в лице Григория Лепса лучшего друга», — признался Shaman.

В ответ на слова журналистки о том, что за Лепсом замечали достаточно неоднозначное поведение, певец напомнил, что людей нельзя делить по принципу «чёрное и белое», ведь каждый человек состоит из сложного набора положительных и отрицательных качеств.

«Наши недостатки — это продолжение наших достоинств, а наши достоинства продолжают наши недостатки», —процитировал Shaman полюбившуюся ему мудрость.