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22 августа, 17:00

Дружба — понятие круглосуточное: Shaman рассказал о тёплых отношениях с Лепсом

Shaman: Судьба подарила мне лучшего друга в лице Григория Лепса

Ярослав Дронов и Григорий Лепс. Обложка © ТАСС / Юлия Морозова, Александр Щерба

Ярослав Дронов и Григорий Лепс. Обложка © ТАСС / Юлия Морозова, Александр Щерба

Shaman (Ярослав Дронов) рассказал, что волею судьбы певец Григорий Лепс стал его лучшим другом, и признался, что они иногда созваниваются даже посреди ночи, а ещё порассуждал о человеческих достоинствах и недостатках. Журналисты, в том числе корреспондент Life.ru, пообщались с артистом на презентации его новой песни «Народ».

Shaman рассказывает о своей дружбе с Григорием Лепсом. Видео © Life.ru

«Мы общаемся с ним близко, мы можем созваниваться и в два часа ночи, и в три часа ночи, я могу к нему приехать, встречаемся постоянно. Дружба — это понятие круглосуточное и мне это очень нравится. Я думал, что друзей не заслужил, а вот оказалось, что всё-таки судьба мне подарила в лице Григория Лепса лучшего друга», — признался Shaman.

В ответ на слова журналистки о том, что за Лепсом замечали достаточно неоднозначное поведение, певец напомнил, что людей нельзя делить по принципу «чёрное и белое», ведь каждый человек состоит из сложного набора положительных и отрицательных качеств.

«Наши недостатки — это продолжение наших достоинств, а наши достоинства продолжают наши недостатки», —процитировал Shaman полюбившуюся ему мудрость.

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Напомним, что сегодня Shaman выступил на Поклонной горе в честь Дня Государственного флага России и спел свой хит «Я русский» на фоне триколора площадью свыше тысячи квадратных метров. Артист уделил особое внимание тому, чтобы обойти собравшихся на праздник людей и пожать им руки, а заодно сообщил, что сегодня вечером представит новую концертную программу.

Юрий Лысенко
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