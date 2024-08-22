Shaman выступил у Музея Победы, где развернули один из самых больших флагов России

Певец Shaman (Ярослав Дронов) выступил на мероприятии в честь Дня Государственного флага у Музея Победы на Поклонной горе, где был развёрнут огромный триколор площадью более 1000 квадратных метров. Музыкант обошёл десятки собравшихся там людей, чтобы пожать им руки, и анонсировал новую концертную программу. Корреспондент Life.ru побывал в самом центре праздника.

Shaman спел свой хит «Я русский» на Поклонной горе в День Государственного флага Российской Федерации. Видео © Life.ru / Андрей Тишин

«Для меня честь сегодня быть здесь, на этом месте, поздравлять всех вас, всю нашу страну, всю России с Днём российского флага. Спасибо! Ну а сегодня вечером на Красной площади я представлю свою новую программу — большой концерт, который я назвал «Победа». Спасибо!» — обратился исполнитель к публике.

У Музея Победы развернули триколор площадью более тысячи квадратных метров. Флаг хранится в фондах музея и занесён в российскую «Книгу рекордов и достижений». В церемонии приняли участие военнослужащие Семёновского полка и дивизии имени Ф.Э. Дзержинского, представители Московского комитета ветеранов войны, участники детского городского клуба «Лето Побед» и фестиваля Союзного государства «Творчество юных», представители волонтёрских организаций.