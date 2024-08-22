Shaman выступил у Музея Победы, где развернули один из самых больших флагов России
Shaman исполнил хит «Я русский» у гигантского флага РФ на Поклонной горе
Певец Shaman (Ярослав Дронов) выступил на мероприятии в честь Дня Государственного флага у Музея Победы на Поклонной горе, где был развёрнут огромный триколор площадью более 1000 квадратных метров. Музыкант обошёл десятки собравшихся там людей, чтобы пожать им руки, и анонсировал новую концертную программу. Корреспондент Life.ru побывал в самом центре праздника.
Shaman спел свой хит «Я русский» на Поклонной горе в День Государственного флага Российской Федерации. Видео © Life.ru / Андрей Тишин
«Для меня честь сегодня быть здесь, на этом месте, поздравлять всех вас, всю нашу страну, всю России с Днём российского флага. Спасибо! Ну а сегодня вечером на Красной площади я представлю свою новую программу — большой концерт, который я назвал «Победа». Спасибо!» — обратился исполнитель к публике.
У Музея Победы развернули триколор площадью более тысячи квадратных метров. Флаг хранится в фондах музея и занесён в российскую «Книгу рекордов и достижений». В церемонии приняли участие военнослужащие Семёновского полка и дивизии имени Ф.Э. Дзержинского, представители Московского комитета ветеранов войны, участники детского городского клуба «Лето Побед» и фестиваля Союзного государства «Творчество юных», представители волонтёрских организаций.
Ранее россиян с Днём Государственного флага поздравил народный артист РФ Олег Газманов. У себя в социальной сети он выложил клип на песню «Русский мир», который состоит из фрагментов, снятых в самых разных частях нашей необъятной страны. Исполнитель сделал акцент на многонациональном единстве россиян, культурном разнообразии и силе духа жителей России.
Life.ru / Андрей Тишин