Озвучены космические гонорары певца Shaman, побившего рекорд Пугачёвой

В последние два года гонорары певца Shaman вместе с его популярностью растут как на дрожжах. Например, за выступление на недавнем Дне города в Оренбурге исполнителю хита «Я русский» заплатили 16 млн рублей, и это не предел. По словам промоутеров, бывало и такое, когда нефтяники давали ему 40 млн рублей за концерт, а это даже больше, чем получала Алла Пугачёва на пике своей популярности.

«Считайте, он уже побил рекордный гонорар Аллы Пугачевой, которая во времена своей карьеры в России годами не понижала ставку в 350 тысяч евро (около 36 млн рублей)», — рассказали kp.ru инсайдеры.

При этом прокатчик Сергей Лавров считает, что гонорар в размере 40 млн рублей был разовым заказом богатых почитателей Shaman. В среднем любимец публики берёт за одно выступление 100 тысяч евро (10,2 млн рублей). На новогодних корпоративах его ценник может повышаться до 150 тысяч евро (15,4 млн рублей).

Впрочем, не только у Shaman высокие гонорары. По словам Лаврова, в тройку лидеров также входят группа «Руки Вверх!» и рэпер Баста. Их заработок за один концерт составляет 150 тысяч евро (15,4 млн рублей).