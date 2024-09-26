Озвучены космические гонорары певца Shaman, побившего рекорд Пугачёвой
Kp.ru: Нефтяники готовы платить певцу Shaman 40 млн рублей за концерт
Ярослав Дронов. Фото © Telegram / shaman_channel
В последние два года гонорары певца Shaman вместе с его популярностью растут как на дрожжах. Например, за выступление на недавнем Дне города в Оренбурге исполнителю хита «Я русский» заплатили 16 млн рублей, и это не предел. По словам промоутеров, бывало и такое, когда нефтяники давали ему 40 млн рублей за концерт, а это даже больше, чем получала Алла Пугачёва на пике своей популярности.
«Считайте, он уже побил рекордный гонорар Аллы Пугачевой, которая во времена своей карьеры в России годами не понижала ставку в 350 тысяч евро (около 36 млн рублей)», — рассказали kp.ru инсайдеры.
При этом прокатчик Сергей Лавров считает, что гонорар в размере 40 млн рублей был разовым заказом богатых почитателей Shaman. В среднем любимец публики берёт за одно выступление 100 тысяч евро (10,2 млн рублей). На новогодних корпоративах его ценник может повышаться до 150 тысяч евро (15,4 млн рублей).
Впрочем, не только у Shaman высокие гонорары. По словам Лаврова, в тройку лидеров также входят группа «Руки Вверх!» и рэпер Баста. Их заработок за один концерт составляет 150 тысяч евро (15,4 млн рублей).
Стоит отметить, что гастрольный график Shaman расписан буквально по дням, поэтому неудивительно, что он так много получает. Например, сейчас певец ездит по городам России с туром «Победа!». 25 сентября артист под рёв толпы выступил в Перми. Далее он направится в Екатеринбург, Курган и Тюмень. Однако концерт в Нижнем Тагиле, который должен был состояться 24 сентября, музыканту пришлось отменить из-за низких продаж билетов. Сообщается, что за неделю до концерта около половины не были распроданы, поэтому Shaman сам попросил организаторов отменить его выступление.