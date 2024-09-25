«Победа!»: Shaman эпично закончил концерт в Перми под рёв толпы

Певец Shaman решил эпично закончить свой концерт в Перми. В толпу ликующих фанатов он бросил толстовку с надписью «Победа», рассказывает портал 59.ru.

Концерт закончился гимном России, а на бис артист исполнил песню «Я останусь с тобой». Выступление состоялось в рамках тура «Победа!». Исполнитель приедет также в Екатеринбург, Курган и Тюмень.