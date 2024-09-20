В Нижнем Тагиле отменили концерт Shaman

Концерт певца Shaman (Ярослав Дронов), назначенный на 24 сентября в Нижнем Тагиле, отменили по его просьбе, рассказали изданию «Подъём» организаторы мероприятия. Ранее некоторые СМИ отмечали, что билеты на выступление продаются с трудом — за неделю до концерта около половины не были распроданы.

Сначала компания «Артисты и звезды» публиковала официальное заявление, что мероприятие отменили по техническим причинам. Однако позже представитель фирмы в беседе с изданием отметил, что инициатором отмены выступления стал сам Shaman. За подробностями он порекомендовал обратиться в пресс-службу заслуженного артиста России.