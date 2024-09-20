Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 сентября, 09:53

В Нижнем Тагиле отменили концерт Shaman

Концерт Shaman в Нижнем Тагиле отменили по его просьбе

Концерт певца Shaman (Ярослав Дронов), назначенный на 24 сентября в Нижнем Тагиле, отменили по его просьбе, рассказали изданию «Подъём» организаторы мероприятия. Ранее некоторые СМИ отмечали, что билеты на выступление продаются с трудом — за неделю до концерта около половины не были распроданы.

Сначала компания «Артисты и звезды» публиковала официальное заявление, что мероприятие отменили по техническим причинам. Однако позже представитель фирмы в беседе с изданием отметил, что инициатором отмены выступления стал сам Shaman. За подробностями он порекомендовал обратиться в пресс-службу заслуженного артиста России.

Григорий Лепс и Shaman выступили в военном госпитале в Курске
Григорий Лепс и Shaman выступили в военном госпитале в Курске

Ранее Life.ru рассказывал, что Екатеринбурге был отменён концерт певицы Татьяны Куртуковой, которая известна по патриотическому хиту «Матушка-земля». Уточнялось, что мероприятие не состоится по инициативе организаторов.

Обложка ©

Telegram / SHAMAN

Александра Мышляева
  • Новости
  • Shaman (Ярослав Дронов)
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров