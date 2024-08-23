Life.ru показывает видео эпатажного концерта SHAMAN на Красной площади

Российский певец SHAMAN (Ярослав Дронов) дал масштабный концерт «Победа» в самом сердце столицы по случаю Дня государственного флага. Автор патриотических хитов появился на Красной площади с огромным триколором в руках на раритетном ГАЗ М-20 «Победа», после чего направился на сцену. Исполнитель порадовал фанатов как завоевавшими популярность песнями «Я русский», «Исповедь», «Мой бой» и «Встанем», так и новым творчеством.

Появление и концерт SHAMAN на Красной площади. Видео © Life.ru

Одну из новых песен под названием «Настоящий мужчина» Дронов исполнил в паре с Григорием Лепсом. Ещё одну написанную специально для концерта у стен Кремля композицию Ярославу помог спеть мальчик, которого SHAMAN представил как Егора Викторовича. Папа ребёнка погиб, исполняя воинский долг в зоне проведения СВО. Название будущего хита символичное — «Отец». А для презентации трека «Мой народ» исполнитель даже поднялся на крышу сцены.