Life.ru показывает видео эпатажного концерта SHAMAN на Красной площади
SHAMAN дал концерт на Красной площади по случаю Дня государственного флага
Российский певец SHAMAN (Ярослав Дронов) дал масштабный концерт «Победа» в самом сердце столицы по случаю Дня государственного флага. Автор патриотических хитов появился на Красной площади с огромным триколором в руках на раритетном ГАЗ М-20 «Победа», после чего направился на сцену. Исполнитель порадовал фанатов как завоевавшими популярность песнями «Я русский», «Исповедь», «Мой бой» и «Встанем», так и новым творчеством.
Появление и концерт SHAMAN на Красной площади. Видео © Life.ru
Одну из новых песен под названием «Настоящий мужчина» Дронов исполнил в паре с Григорием Лепсом. Ещё одну написанную специально для концерта у стен Кремля композицию Ярославу помог спеть мальчик, которого SHAMAN представил как Егора Викторовича. Папа ребёнка погиб, исполняя воинский долг в зоне проведения СВО. Название будущего хита символичное — «Отец». А для презентации трека «Мой народ» исполнитель даже поднялся на крышу сцены.
За время продолжительного концерта музыкант минимум дважды менял образ, который всякий раз содержал бело-сине-красные элементы. Также заслуженный артист РФ установил рекорд по продолжительности пения одной ноты — 29 секунд. Достижение прямо на сцене зафиксировал главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко.
Ранее Ярослав Дронов выразил поддержку жителям Курской области, которая была атакована мощным бронетанковым кулаком ВСУ. Пострадавшим от рук боевиков певец перечислил один миллион рублей.
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