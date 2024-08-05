SHAMAN заявил, что его концерт на Красной площади "изменит ход истории"
Певец SHAMAN. Фото © Life.ru
Российский певец SHAMAN (Ярослав Дронов) анонсировал концерт на Красной площади в Москве в честь Дня российского флага. По словам артиста, это выступление "изменит ход истории".
"22 августа на Красной площади в День Государственного флага состоится событие, которое изменит ход истории, которое невозможно пропустить", — приводит слова артиста Пятый канал.
Выступление получит название "Победа".
Напомним, 19 июля в Москве прошёл митинг-концерт певца Shaman у здания американского посольства. Мероприятие состоялось в знак несогласия с решением YouTube о блокировке российских пользователей, в том числе и его личного канала. Спустя несколько дней президент РФ Владимира Путин присвоил Дронову звание заслуженного артиста России.
Комментариев: 0
Для комментирования авторизуйтесь!