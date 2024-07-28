Не только SHAMAN: Названы самые популярные артисты российского шоу-бизнеса KP.RU: Лепс и SHAMAN стали самыми востребованными российскими артистами 28 июля, 14:22 Певец Shaman (Ярослав Дронов). Обложка © Life.ru

Составлен список самых популярных российских артистов в первом полугодии 2024 года. Изучив гастрольный график и наполняемость залов на концертах певцов, KP.RU назвал имена самых ярких звёзд эстрады.

Первое место разделили между собой два человека — Григорий Лепс и SHAMAN (он же Ярослав Дронов). Вот уже два года подряд люди раскупают билеты на их концерты. Исполнитель хита "Рюмка водки на столе" с начала года дал 33 сольных концерта, впереди ещё 28 выступлений. SHAMAN обогнал коллегу по цеху: у него при полных аншлагах прошло уже 49 концертов, ожидается ещё 30.

Остальные артисты сильно отстают от лидеров по охватам аудитории. Но у них тоже немало поклонников. В частности, в рейтинг попал Сергей Жуков. Хиты группы "Руки вверх!" даже спустя десятилетия остаются востребованы у публики, и артист уже третий год подряд собирает полные "Лужники". В лидирующих позициях оказалась и Полина Гагарина, которая тоже выступила в "Лужниках", а также ездит с новым гастрольном туром по регионам: 14 концертов в этом году прошло, ещё 13 – впереди.

Народ по-прежнему любит песни Басты (27 гастрольных концертов за год), Владимира Преснякова, Леонида Агутина.

"Агутин и Пресняков в топе у обеспеченных людей, которым "за сорок" — это их юность, это музыка и лирическая, и танцевальная, это песни, которые знают все гости, плюс это приятные по взаимодействия с публикой артисты", — рассказал менеджер агентства по организации мероприятий.

Jakone и Kiliana ("Асфальт"), MACAN и A.V.G. ("Привыкаю") – сейчас лидеры музыкальных чартов. Старшее поколение о них не знает, но для молодёжи они – кумиры. У MACAN (Андрей Косолапов) в этом году в туре 26 концертов, а в августе – стадионные сольники в Санкт-Петербурге и Москве.

Авторы Алёна Зиновьева