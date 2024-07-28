Не только SHAMAN: Названы самые популярные артисты российского шоу-бизнеса
KP.RU: Лепс и SHAMAN стали самыми востребованными российскими артистами
Певец Shaman (Ярослав Дронов). Обложка © Life.ru
Составлен список самых популярных российских артистов в первом полугодии 2024 года. Изучив гастрольный график и наполняемость залов на концертах певцов, KP.RU назвал имена самых ярких звёзд эстрады.
Первое место разделили между собой два человека — Григорий Лепс и SHAMAN (он же Ярослав Дронов). Вот уже два года подряд люди раскупают билеты на их концерты. Исполнитель хита "Рюмка водки на столе" с начала года дал 33 сольных концерта, впереди ещё 28 выступлений. SHAMAN обогнал коллегу по цеху: у него при полных аншлагах прошло уже 49 концертов, ожидается ещё 30.
Остальные артисты сильно отстают от лидеров по охватам аудитории. Но у них тоже немало поклонников. В частности, в рейтинг попал Сергей Жуков. Хиты группы "Руки вверх!" даже спустя десятилетия остаются востребованы у публики, и артист уже третий год подряд собирает полные "Лужники". В лидирующих позициях оказалась и Полина Гагарина, которая тоже выступила в "Лужниках", а также ездит с новым гастрольном туром по регионам: 14 концертов в этом году прошло, ещё 13 – впереди.
Народ по-прежнему любит песни Басты (27 гастрольных концертов за год), Владимира Преснякова, Леонида Агутина.
"Агутин и Пресняков в топе у обеспеченных людей, которым "за сорок" — это их юность, это музыка и лирическая, и танцевальная, это песни, которые знают все гости, плюс это приятные по взаимодействия с публикой артисты", — рассказал менеджер агентства по организации мероприятий.
Jakone и Kiliana ("Асфальт"), MACAN и A.V.G. ("Привыкаю") – сейчас лидеры музыкальных чартов. Старшее поколение о них не знает, но для молодёжи они – кумиры. У MACAN (Андрей Косолапов) в этом году в туре 26 концертов, а в августе – стадионные сольники в Санкт-Петербурге и Москве.
Ранее стало известно о присвоении певцу SHAMAN звания заслуженного артиста России. По мнению Иосифа Пригожина, исполнитель хита "Я русский" достоин этой высокой награды. За всё время, что SHAMAN выступает на сцене, он ни разу не опорочил своё доброе имя, отметил продюсер.