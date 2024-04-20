"Живёт между мирами": Ясновидящая раскрыла, почему Shaman не прогадал с псевдонимом

Певец Ярослав Дронов смог стать более запоминающимся и знаменитым за счёт выбранного сценического псевдонима — Shaman. Как рассказала газете "Вечерняя Москва" ясновидящая Дарья Миронова, не у многих получается выбрать сценическое имя с особой энергетикой.

"Шаман — это тот, кто живёт между мирами. Он между миром яви и нави, то есть между миром живых и мёртвых. Артист своего рода тоже проводник. Он вдохновляет своим талантом, завораживает своим голосом и композициями", — пояснила Миронова.

Она обратила внимание на то, что сценическое имя усиливает способности, делает исполнителя более значимым. Миронова сообщила, что этот псевдоним яркий, он бросается в глаза, быстрее воспринимается, а также ассоциируется с устоявшимся образом. К тому же он позволяет раскрывать новые грани творческого потенциала. Ясновидящая напомнила, что любой артист изначально несёт в себе частицу магии, загадочности и божественного начала.

Вместе с тем Миронова предупредила, что не каждый псевдоним способен принести пользу. По её словам, многие, кто называл себя именами тёмных божеств, не сумели справиться с энергетикой имени и терпели крах в жизни.