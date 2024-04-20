"Живёт между мирами": Ясновидящая раскрыла, почему Shaman не прогадал с псевдонимом
Ясновидящая Миронова: Shaman изменил свою судьбу благодаря псевдониму
Певец Shaman (Ярослав Дронов). Обложка © Агентство "Москва" / Тихонова Пелагия
Певец Ярослав Дронов смог стать более запоминающимся и знаменитым за счёт выбранного сценического псевдонима — Shaman. Как рассказала газете "Вечерняя Москва" ясновидящая Дарья Миронова, не у многих получается выбрать сценическое имя с особой энергетикой.
"Шаман — это тот, кто живёт между мирами. Он между миром яви и нави, то есть между миром живых и мёртвых. Артист своего рода тоже проводник. Он вдохновляет своим талантом, завораживает своим голосом и композициями", — пояснила Миронова.
Она обратила внимание на то, что сценическое имя усиливает способности, делает исполнителя более значимым. Миронова сообщила, что этот псевдоним яркий, он бросается в глаза, быстрее воспринимается, а также ассоциируется с устоявшимся образом. К тому же он позволяет раскрывать новые грани творческого потенциала. Ясновидящая напомнила, что любой артист изначально несёт в себе частицу магии, загадочности и божественного начала.
Вместе с тем Миронова предупредила, что не каждый псевдоним способен принести пользу. По её словам, многие, кто называл себя именами тёмных божеств, не сумели справиться с энергетикой имени и терпели крах в жизни.
Ранее в интервью YouTube-шоу "Повесточка" Лолита заявила, что именно она придумала сценическое имя для Дронова. Shaman не стал этого отрицать. По его словам, это случилось ещё 11 лет назад на шоу "Фактор А", где он выступал в качестве конкурсанта.