"Ничем не опорочил": Пригожин объяснил, почему Shaman достоин звания заслуженного артиста Пригожин поздравил Shaman с получением звания заслуженного артиста РФ 23 июля, 10:57 Shaman (Ярослав Дронов). Обложка © Life.ru

Продюсер Иосиф Пригожин высказался о присвоении певцу Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов) звания заслуженного артиста РФ. Муж Валерии поздравил артиста, заявив, что он заслужил эту высокую награду.

Пригожин напомнил, что любимец публики на протяжении двух лет не сходит с экранов телевизоров. Исполнитель многочисленных хитов ("Я русский", "Встанем", "До самого неба" и прочих) собирает аншлаги на своих концертах и поддерживает страну в непростое время.

"У него огромная аудитория, он везде присутствует на достойном уровне. Ничем не опорочил. Он заслужил. Я поздравляю его от всей души. Честно говоря, был уверен, что он уже раньше стал заслуженным артистом. Как раз пришло время. Всё правильно", — высказался продюсер в беседе с NEWS.ru.

Напомним, президент Владимир Путин присвоил Shaman звание заслуженного артиста России. Соответствующий указ уже издан и опубликован на официальном портале правовой информации.

А ранее певец устроил митинг-концерт у Посольства США в Москве. Мероприятие состоялось в знак несогласия с решением YouTube о блокировке российских пользователей.

Авторы Алёна Зиновьева