Песков объяснил звание заслуженного артиста для Shaman фразой "попал в яблочко"

Президент РФ Владимир Путин, скорее всего, не знаком с хитами певца Shaman (Ярослав Дронов), но его творчество "попало в яблочко". Так пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков прокомментировал присвоение исполнителю звания заслуженного артиста России.

"Я вам точно не могу сказать, я не думаю, что Путин совсем глубоко знаком с творчеством [Shaman]", — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, хорошо ли президент знает музыку этого певца.

Песков объяснил, что многие произведения Дронова смогли "попасть в яблочко с точки зрения настроя наших людей, нашего общества". По мнению пресс-секретаря, Shaman смог сам на себе прочувствовать всё то, что "испытывает наше консолидированное общество".

"Поэтому, конечно, это творчество важно. Главное, что оно стало любимо многими и многими в нашей стране", — объяснил пресс-секретарь президента присвоение Shaman почётного звания.