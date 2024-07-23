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23 июля, 10:05

Песков объяснил звание заслуженного артиста для Shaman фразой "попал в яблочко"

Shaman (Ярослав Дронов). Фото © Life.ru

Shaman (Ярослав Дронов). Фото © Life.ru

Президент РФ Владимир Путин, скорее всего, не знаком с хитами певца Shaman (Ярослав Дронов), но его творчество "попало в яблочко". Так пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков прокомментировал присвоение исполнителю звания заслуженного артиста России.

"Я вам точно не могу сказать, я не думаю, что Путин совсем глубоко знаком с творчеством [Shaman]", — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, хорошо ли президент знает музыку этого певца.

Песков объяснил, что многие произведения Дронова смогли "попасть в яблочко с точки зрения настроя наших людей, нашего общества". По мнению пресс-секретаря, Shaman смог сам на себе прочувствовать всё то, что "испытывает наше консолидированное общество".

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"Поэтому, конечно, это творчество важно. Главное, что оно стало любимо многими и многими в нашей стране", объяснил пресс-секретарь президента присвоение Shaman почётного звания.

Напомним, что президент РФ присвоил исполнителю звание заслуженного артиста России. Путин уже успел подписать соответствующий указ. Возможно, причиной такой высокой награды мог стать митинг-концерт Ярослава Дронова, который он организовал у здания американского посольства на площади Донецкой Народной Республики (ДНР) в Москве.

Наталья Афонина
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