«Бог ей судья»: Автоблогер Давидыч развёлся

Известный автоблогер Эрик Давидыч (Китуашвили) сообщил о разводе с женой Моникой. Он опубликовал в одной из социальных сетей фото свидетельства о расторжении брака, коротко прокомментировав ситуацию.

«Грязи лить не буду. Бог ей судья. Вопрос закрыт», — написал Давидыч.

Сама Моника также прокомментировала развод. По словам девушки, она «осознала, что движется в другом направлении». Других подробностей пара не привела.