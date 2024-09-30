Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 сентября, 14:05

«Бог ей судья»: Автоблогер Давидыч развёлся

Автоблогер Эрик Давидыч сообщил о разводе с женой Моникой

Моника и Эрик Давидыч. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / kristina__oskar, © VK / Эрик Давидович

Моника и Эрик Давидыч. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / kristina__oskar, © VK / Эрик Давидович

Известный автоблогер Эрик Давидыч (Китуашвили) сообщил о разводе с женой Моникой. Он опубликовал в одной из социальных сетей фото свидетельства о расторжении брака, коротко прокомментировав ситуацию.

«Грязи лить не буду. Бог ей судья. Вопрос закрыт», — написал Давидыч.

Сама Моника также прокомментировала развод. По словам девушки, она «осознала, что движется в другом направлении». Других подробностей пара не привела.

«Не перетягивать одеяло на себя»: Психолог дала россиянам советы по сохранению брака
«Не перетягивать одеяло на себя»: Психолог дала россиянам советы по сохранению брака

Ранее Анна Семенович сообщила о скорой свадьбе с бизнесменом Денисом Шреером. По словам певицы, пара отпразднует событие в 2025 году, в январе.

Матвей Константинов
  • Новости
  • Эрик Давидыч
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров