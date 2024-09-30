«Бог ей судья»: Автоблогер Давидыч развёлся
Автоблогер Эрик Давидыч сообщил о разводе с женой Моникой
Моника и Эрик Давидыч. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / kristina__oskar, © VK / Эрик Давидович
Известный автоблогер Эрик Давидыч (Китуашвили) сообщил о разводе с женой Моникой. Он опубликовал в одной из социальных сетей фото свидетельства о расторжении брака, коротко прокомментировав ситуацию.
«Грязи лить не буду. Бог ей судья. Вопрос закрыт», — написал Давидыч.
Сама Моника также прокомментировала развод. По словам девушки, она «осознала, что движется в другом направлении». Других подробностей пара не привела.
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