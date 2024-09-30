44-летняя Анна Семенович заявила, что выходит замуж в следующем году

Известная российская певица Анна Семенович объявила, что выходит замуж. Счастливым известием 44-летняя артистка поделилась с фанатами и поклонниками на фестивале «Удачные песни». При этом она поделилась планами организовать скромную свадьбу с минимальным количеством гостей.

«Мы решили в следующем году расписаться. После отпуска, в январе отдохнём. Я хотела бы минимальную свадьбу, где будут самые близкие люди, где-нибудь за городом, без туфель, в кедах, и что-нибудь такое драйвовое», — сказала певица.

Избранником певицы стал женатый бизнесмен Денис Шреер, который сейчас разбирается со своим разводом. Ранее актриса опубликовала видео, в котором подтвердила свои отношения с женатым мужчиной. Однако артистка заметила, что нового избранника с женой связывают лишь юридические отношения, а так он свободен. Кстати, она также призналась, что познакомилась с новым бойфрендом в караоке.