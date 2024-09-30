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30 сентября, 11:11

44-летняя Анна Семенович заявила, что выходит замуж в следующем году

Анна Семенович. Обложка ТАСС / Александр Щербак

Анна Семенович. Обложка ТАСС / Александр Щербак

Известная российская певица Анна Семенович объявила, что выходит замуж. Счастливым известием 44-летняя артистка поделилась с фанатами и поклонниками на фестивале «Удачные песни». При этом она поделилась планами организовать скромную свадьбу с минимальным количеством гостей.

«Мы решили в следующем году расписаться. После отпуска, в январе отдохнём. Я хотела бы минимальную свадьбу, где будут самые близкие люди, где-нибудь за городом, без туфель, в кедах, и что-нибудь такое драйвовое», — сказала певица.

Избранником певицы стал женатый бизнесмен Денис Шреер, который сейчас разбирается со своим разводом. Ранее актриса опубликовала видео, в котором подтвердила свои отношения с женатым мужчиной. Однако артистка заметила, что нового избранника с женой связывают лишь юридические отношения, а так он свободен. Кстати, она также призналась, что познакомилась с новым бойфрендом в караоке.

Продюсер раскрыл гонорары Анны Семенович за выступление
Продюсер раскрыл гонорары Анны Семенович за выступление

Ранее свадьбу сыграл солист популярного рэп-дуэта HammAli & Navai Александр Алиев. Имя его жены до сих пор остаётся загадкой. Также свою избранницу ранее показал певец Григорий Лепс. Ей стала 18-летняя Аврора Киба. Певец жёстко ответил журналистам на вопрос о свадьбе с 18-летней красавицей.

Полина Никифорова
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