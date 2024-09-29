Тайная свадьба в Сочи: Солист HammAli & Navai покинул ряды звёздных холостяков
Солист рэп-дуэта HammAli & Navai Алиев тайно женился в Сочи
Александр Алиев. Обложка © VK / HammAli & Navai
В российском шоу-бизнесе стало на одного холостяка меньше: солист популярного рэп-дуэта HammAli & Navai Александр Алиев женился. Тайная церемония бракосочетания состоялась в Сочи, однако имя возлюбленной 32-летнего артиста пока остаётся неизвестным. Стоит отметить, что это событие стало неожиданностью, так как до этого Александр не раскрывал информацию о личной жизни.
Кадры со свадьбы Громова в Сочи. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / fardelllo
Поздравить молодожёнов приехали звёздные друзья. Среди них, конечно же, напарник Александра Navai (Наваи Бакиров), певец Elman (Эльман Зейналов), рэпер BahTee (Бахтияр Алиев), а также солист группы «Руки Вверх» Сергей Жуков. В соцсетях появилось видео с праздника. На одном из них Александр танцует с новоиспечённой супругой — лицо девушки закрыто фатой.
Ранее стало известно, что американская певица Лана Дель Рей вышла замуж за «охотника на аллигаторов», который старше её на 17 лет. Новоиспечённого мужа артистки зовут Джереми Дюфрейн — у него трое детей от предыдущего брака.