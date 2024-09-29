Тайная свадьба в Сочи: Солист HammAli & Navai покинул ряды звёздных холостяков

В российском шоу-бизнесе стало на одного холостяка меньше: солист популярного рэп-дуэта HammAli & Navai Александр Алиев женился. Тайная церемония бракосочетания состоялась в Сочи, однако имя возлюбленной 32-летнего артиста пока остаётся неизвестным. Стоит отметить, что это событие стало неожиданностью, так как до этого Александр не раскрывал информацию о личной жизни.

Кадры со свадьбы Громова в Сочи. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / fardelllo

Поздравить молодожёнов приехали звёздные друзья. Среди них, конечно же, напарник Александра Navai (Наваи Бакиров), певец Elman (Эльман Зейналов), рэпер BahTee (Бахтияр Алиев), а также солист группы «Руки Вверх» Сергей Жуков. В соцсетях появилось видео с праздника. На одном из них Александр танцует с новоиспечённой супругой — лицо девушки закрыто фатой.