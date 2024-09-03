Лепс поделился трогательными фото из семейного архива накануне новой свадьбы

Российский певец Григорий Лепс опубликовал в соцсетях трогательные фото из семейного архива с бывшей супругой Анной Шаплыковой и их общими дочерьми Евой и Николь. Сторис народный артист приурочил ко Дню знаний, намекнув, что не пропускает торжественные линейки своих малышек.

Напомним, что брак Лепса и Анны Шаплыковой продлился 20 лет. За это время у супругов родились две дочки и сын Иван. Однако малыши не смогли удержать родителей вместе — в ноябре 2021 года пара приняла решение развестись.