Лепс поделился трогательными фото из семейного архива накануне новой свадьбы
Лепс опубликовал фото с бывшей женой и их общими детьми из семейного архива
Лепс показал трогательные снимки из семейного архива. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / gvleps
Российский певец Григорий Лепс опубликовал в соцсетях трогательные фото из семейного архива с бывшей супругой Анной Шаплыковой и их общими дочерьми Евой и Николь. Сторис народный артист приурочил ко Дню знаний, намекнув, что не пропускает торжественные линейки своих малышек.
«Все 1 Сентября наших с Анной детей», — коротко подписал коллаж исполнитель.
Напомним, что брак Лепса и Анны Шаплыковой продлился 20 лет. За это время у супругов родились две дочки и сын Иван. Однако малыши не смогли удержать родителей вместе — в ноябре 2021 года пара приняла решение развестись.
А между тем 61-летний Лепс продолжает развлекать свою 18-летнюю пассию Аврору Кибу, с которой артист впервые вышел в свет летом этого года. Музыкант возит возлюбленную по заграничным курортом и не любит публично обсуждать возможную свадьбу.