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3 сентября, 02:52

Лепс поделился трогательными фото из семейного архива накануне новой свадьбы

Лепс опубликовал фото с бывшей женой и их общими детьми из семейного архива

Лепс показал трогательные снимки из семейного архива. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / gvleps

Лепс показал трогательные снимки из семейного архива. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / gvleps

Российский певец Григорий Лепс опубликовал в соцсетях трогательные фото из семейного архива с бывшей супругой Анной Шаплыковой и их общими дочерьми Евой и Николь. Сторис народный артист приурочил ко Дню знаний, намекнув, что не пропускает торжественные линейки своих малышек.

«Все 1 Сентября наших с Анной детей», — коротко подписал коллаж исполнитель.

Напомним, что брак Лепса и Анны Шаплыковой продлился 20 лет. За это время у супругов родились две дочки и сын Иван. Однако малыши не смогли удержать родителей вместе — в ноябре 2021 года пара приняла решение развестись.

«Скоро будут похороны»: Григорий Лепс и ещё 6 главных скандалистов российского шоу-бизнеса
«Скоро будут похороны»: Григорий Лепс и ещё 6 главных скандалистов российского шоу-бизнеса

А между тем 61-летний Лепс продолжает развлекать свою 18-летнюю пассию Аврору Кибу, с которой артист впервые вышел в свет летом этого года. Музыкант возит возлюбленную по заграничным курортом и не любит публично обсуждать возможную свадьбу.

Илья Пушкарев
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