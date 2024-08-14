Продюсер раскрыл гонорары Анны Семенович за выступление

Музыкальный продюсер и шоумен Сергей Дворцов поделился подробностями о гонорарах Анны Семенович и прокомментировал критику, с которой сталкивается певица. В интервью порталу "Страсти" он сообщил, что бывшая звезда группы "Блестящие" зарабатывает внушительные суммы за свои выступления — от 1,2 до 1,5 миллиона рублей за концерт.

Отвечая на недавние упрёки в адрес её вокальных способностей, он подчеркнул, что такие ситуации не редкость для многих артистов. По его словам, певица может плохо петь из-за усталости или болезней, что, безусловно, влияет на её голосовые связки.

Продюсер также обсудил вопрос использования фонограммы. Он отметил, что многие артисты прибегают к фонограмме в случае плохого самочувствия, чтобы избежать недочётов на сцене. Тем не менее он убеждён, что выступление должно быть живым, а фонограмма лишь резервный вариант. В целом, несмотря на критику, он считает, что каждая звезда должна иметь возможность использовать её, если это необходимо для качественного выступления.

"Фонограмма есть у многих артистов, но её включают только тогда, когда человек понимает, что он в плохом самочувствии, состоянии, не выспался. Чтобы не сделать осечку на сцене, а всё прошло идеально, но зрителей, конечно, не обманешь. У половины шоу-бизнеса есть фонограмма, которая используется. В этом нет ничего зазорного и критического. Но как музыкальный продюсер я считаю, что каждый артист должен петь живьём. Фонограмма может присутствовать только на экстренный случай," — пояснил шоумен.