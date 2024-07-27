Фанаты удивились точёной фигуре 62-летней супруги Малинина Жена певца Малинина устроила откровенную фотосессию в купальнике в свои 62 года 27 июля, 09:52 Александр Малинин с женой Эммой. Обложка ©

Супруга певца Александра Малинина Эмма выложила в соцсети фото в купальнике. Подписчики не сразу поверили, что в кадре 62-летняя супруга артиста, благодаря её прекрасной физической форме. Фанаты сошлись во мнении, что ей вряд ли можно дать больше 20 лет.

Эмма Малинина. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / doktoremmamalinina

Сейчас Малинин вместе с семьёй отдыхает в Италии. Его жена решилась на откровенную фотосессию. Она встала на фоне скал в ярко-изумрудном купальнике, эффектно подчёркивающем фигуру и оттеняющем загар. Пользователи засыпали женщину комплиментами: "Идеальная!", "Вы потрясающе выглядите!", "Лучший мотиватор!".

Сама Эмма не раз признавалась, что выглядеть моложе своих лет ей помогает диета, основанная на принципе интервального голодания. По её словам, лучше плотно позавтракать, а потом сделать перерыв до ужина, отказавшись от обеда. При этом садиться за стол следует за несколько часов до сна.

Эмма также рассказала, что старается готовить сама, несмотря на свой плотный рабочий график. В семье Малининых всегда приветствуют салаты и бульоны, без тяжёлой и жирной пищи или избытка сладостей к чаю.

Ранее певица Анна Семенович рассказала, что сделала пластику, чтобы уменьшить грудь. По словам артистки, пойти на это её заставило общественное мнение, так как поклонники перестали видеть в ней талантливую исполнительницу, а только замечали её пышные формы.

Авторы Татьяна Миссуми