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29 сентября, 14:59

«Не перетягивать одеяло на себя»: Психолог дала россиянам советы по сохранению брака

Психолог Выжва: Для долгого и счастливого брака важно взаимопонимание

Причины распада брака могут быть абсолютно разные, каждый случай индивидуален, уверена психолог Лариса Выжва. По её словам, у всех разводящихся нет каких-либо общих черт, кроме того, что они не могут жить со своими партнёрами.

В то же время сохранить семейные отношения возможно, подчеркнула собеседница РИА «ФедералПресс». Она отметила, что долгого и счастливого брака важно взаимопонимание, уважение, удовлетворение интересов партнёра и крепкая дружба между супругами.

«В браке важно не перетягивать одеяло на себя, а действовать сообща, исходя из взаимных интересов друг друга», — пояснила эксперт.

В частности, она призвала мужчин и женщин обсуждать проблемы в отношениях, учитывая мнение друг друга. Кроме того, партнёрам следует строить что-то общее, объединяющее членов семьи.

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Ранее эксперт раскритиковала идею оставлять мальчиков старше 8 лет с отцами при разводе. Она подчеркнула, что детям требуется забота обоих родителей.

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Freepik

Борис Эльфанд
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