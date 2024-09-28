«Психологический ущерб»: Эксперт раскритиковала идею оставлять мальчиков старше с отцами при разводе

Идея оставлять мальчиков старше восьми лет с отцами при разводе, высказанная недавно в Госдуме, является сомнительной, ей никто не будет давать ход, заявила член экспертного совета Комитета ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Диана Машкова.

«Юристы объяснят с точки зрения Конституции РФ, я же хотела бы подчеркнуть грандиозный психологический ущерб, который может быть нанесён ребенку при таких вот «решениях», — подчеркнула эксперт.

По её словам, на разных этапах взросления мальчики нуждаются в любви и заботе со стороны матери. При этом отношения с обоими родителями — важнейшая и законная потребность всех детей, уверена собеседница РИА «ФедералПресс».