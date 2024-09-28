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28 сентября, 15:01

«Психологический ущерб»: Эксперт раскритиковала идею оставлять мальчиков старше с отцами при разводе

Эксперт Машкова выступила против идеи оставлять 8-летних мальчиков с отцами

Идея оставлять мальчиков старше восьми лет с отцами при разводе, высказанная недавно в Госдуме, является сомнительной, ей никто не будет давать ход, заявила член экспертного совета Комитета ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Диана Машкова.

«Юристы объяснят с точки зрения Конституции РФ, я же хотела бы подчеркнуть грандиозный психологический ущерб, который может быть нанесён ребенку при таких вот «решениях», — подчеркнула эксперт.

По её словам, на разных этапах взросления мальчики нуждаются в любви и заботе со стороны матери. При этом отношения с обоими родителями — важнейшая и законная потребность всех детей, уверена собеседница РИА «ФедералПресс».

Вместо подобных решений она предложила искать пути налаживания коммуникаций между мужчинами и женщинами. Эксперт уверена, что сегодня далеко не все понимают простую истину: «отцовство и материнство, совместное родительство – это на всю жизнь». Однако многие не понимают этого.

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Ранее Минюст предложил ввести в России обязательную процедуру примирения при разводе. Подчёркивалось, что так супруги смогут до суда решить важные вопросы. В Госдуме указывали, что цель меры — помочь людям определиться, с кем останутся дети и сколько алиментов нужно платить.

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Freepik

Борис Эльфанд
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