Обязательную процедуру примирения при разводе хотят ввести для россиян

В ведомстве объяснили, что такую идею решили обсудить в рамках реализации государственной политики, которая касается защиты семьи, сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей. В ходе примирительной процедуры супруги смогут решить вопросы, касающиеся будущего местожительства детей, раздела имущества и взыскания алиментов.

Ранее Life.ru рассказал об ещё одном законе, который уже подготовили для внесения в Госдуму. Россиян могут обязать проходить сессию у психолога перед разводом. Планируется, что данная мера будет действовать при наличии детей или если на расторжение брака согласен только один из супругов.