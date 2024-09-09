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9 сентября, 05:38

Обязательную процедуру примирения при разводе хотят ввести для россиян

Минюст РФ разрабатывает обязательную процедуру примирения супругов при разводе

В России планируют ввести обязательную процедуру примирения во время бракоразводного процесса. Данную правовую норму уже разрабатывает Министерство юстиции РФ, сообщает газета «Коммерсант».

В ведомстве объяснили, что такую идею решили обсудить в рамках реализации государственной политики, которая касается защиты семьи, сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей. В ходе примирительной процедуры супруги смогут решить вопросы, касающиеся будущего местожительства детей, раздела имущества и взыскания алиментов.

Инициативу прорабатывают совместно с представителями научного сообщества и федеральных органов российской исполнительной власти.

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Ранее Life.ru рассказал об ещё одном законе, который уже подготовили для внесения в Госдуму. Россиян могут обязать проходить сессию у психолога перед разводом. Планируется, что данная мера будет действовать при наличии детей или если на расторжение брака согласен только один из супругов.

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Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Наталья Афонина
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