Обязательную процедуру примирения при разводе хотят ввести для россиян
Минюст РФ разрабатывает обязательную процедуру примирения супругов при разводе
В России планируют ввести обязательную процедуру примирения во время бракоразводного процесса. Данную правовую норму уже разрабатывает Министерство юстиции РФ, сообщает газета «Коммерсант».
В ведомстве объяснили, что такую идею решили обсудить в рамках реализации государственной политики, которая касается защиты семьи, сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей. В ходе примирительной процедуры супруги смогут решить вопросы, касающиеся будущего местожительства детей, раздела имущества и взыскания алиментов.
Инициативу прорабатывают совместно с представителями научного сообщества и федеральных органов российской исполнительной власти.
Ранее Life.ru рассказал об ещё одном законе, который уже подготовили для внесения в Госдуму. Россиян могут обязать проходить сессию у психолога перед разводом. Планируется, что данная мера будет действовать при наличии детей или если на расторжение брака согласен только один из супругов.
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