Россиян хотят обязать ходить к психологу перед разводом

Депутат Игорь Антропенко от партии «Единая Россия» предложил ввести закон, согласно которому парам будет необходимо проходить сессию у психолога перед тем как развезтись. Соответсвующий проект политик подготовил к внесению в Госдуму.

В пояснительной записке уточняется, что мера будет действовать при наличии маленьких детей или в случае отсутствия согласия одного из супругов на расторжение брака.

«Настоящим проектом федерального закона вводится обязанность суда применить указанные меры, а также вводится аналогичное регулирование и в отношении иных дел, связанных с расторжением брака в судебном порядке», — сказано в пояснительной записке к проекту, передаёт РИА «Новости».