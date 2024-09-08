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8 сентября, 13:04

Россиян хотят обязать ходить к психологу перед разводом

В Госдуму могут внести закон о консультации у семейного психолога до развода

Депутат Игорь Антропенко от партии «Единая Россия» предложил ввести закон, согласно которому парам будет необходимо проходить сессию у психолога перед тем как развезтись. Соответсвующий проект политик подготовил к внесению в Госдуму.

В пояснительной записке уточняется, что мера будет действовать при наличии маленьких детей или в случае отсутствия согласия одного из супругов на расторжение брака.

«Настоящим проектом федерального закона вводится обязанность суда применить указанные меры, а также вводится аналогичное регулирование и в отношении иных дел, связанных с расторжением брака в судебном порядке», — сказано в пояснительной записке к проекту, передаёт РИА «Новости».

Юрист рассказал, как в случае развода делить криптовалюту
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Ранее специалист по семейному праву рассказала, что при разводе суд должен учитывать, какие условия для жизни детей могут обеспечить родители. В любом случае, как отметила юрист, судья обязан вынести решение, основываясь на интересах несовершеннолетних.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / LightField Studios

Александра Мышляева
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