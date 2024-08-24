Юрист рассказал, как в случае развода делить криптовалюту

Согласно российскому законодательству, криптовалюта, заработанная в период брака, относится к совместно нажитому имуществу. Об этом рассказал адвокат Андрей Андреев.

«Стандартная процедура раздела имущества при разводе предполагает, что всё совместно нажитое в браке имущество делится поровну между супругами, если иное не оговорено в брачном договоре. Однако появление криптовалюты внесло определённые сложности в этот процесс», — отметил он в беседе с РИА «Новости».

Он добавил, что обнаружить криптовалютные активы зачастую достаточно сложно из-за их анонимности и децентрализованности. Помимо того, сложность заключается в том, что российские суды пока не разработали единых подходов к разделу таких активов. Тем, кто планирует разводиться, юрист посоветовал заранее собирать доказательства о всех переводах с криптокошельков, а также подумать о брачном договоре.