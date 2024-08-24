Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 августа, 12:17

Юрист рассказал, как в случае развода делить криптовалюту

Адвокат Андреев: Криптовалюта является имуществом и делится после развода

Согласно российскому законодательству, криптовалюта, заработанная в период брака, относится к совместно нажитому имуществу. Об этом рассказал адвокат Андрей Андреев.

«Стандартная процедура раздела имущества при разводе предполагает, что всё совместно нажитое в браке имущество делится поровну между супругами, если иное не оговорено в брачном договоре. Однако появление криптовалюты внесло определённые сложности в этот процесс», — отметил он в беседе с РИА «Новости».

Он добавил, что обнаружить криптовалютные активы зачастую достаточно сложно из-за их анонимности и децентрализованности. Помимо того, сложность заключается в том, что российские суды пока не разработали единых подходов к разделу таких активов. Тем, кто планирует разводиться, юрист посоветовал заранее собирать доказательства о всех переводах с криптокошельков, а также подумать о брачном договоре.

Путин подписал закон, который с ноября позволит легализовать майнинг криптовалют
Путин подписал закон, который с ноября позволит легализовать майнинг криптовалют

Ранее Life.ru рассказал, как поделить взятую в ипотеку квартиру при разводе. Существует два варианта решения данной проблемы.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Mc_Cloud

Мария Любицкая
  • Новости
  • Криптовалюта
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров