Путин подписал закон, который с ноября позволит легализовать майнинг криптовалют
Оборудование для майнинга криптовалют. Обложка © Zuma\TASS
Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволит легализовать в нашей стране майнинг криптовалют. Право осуществлять майнинг будет лишь у организаций и ИП, которые внесены в соответствующий реестр. Что касается граждан, которые не превышают одобренные лимиты энергопотребления, то они получат это право без включения в список.
Законодатели рассматривают криптовалюты как инструмент обхода санкций и точку высокотехнологичного экспорта. Сегодня Россия занимает второе место по майнингу, но после того как появится регулирование этой сферы, есть шансы выйти на первое место, обогнав США.
Ранее сообщалось, что 30 июля Государственная дума приняла законопроект, легализующий на территории РФ добычу криптовалют. А 2 августа документ одобрил Совфед. К слову, уже ко второму чтению в документ внесли ряд изменений, в частности отменили ранее предлагаемые запреты на организацию оборота криптовалют и занятие майнингом для обычных граждан.