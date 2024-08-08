Путин подписал закон, который с ноября позволит легализовать майнинг криптовалют

Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволит легализовать в нашей стране майнинг криптовалют. Право осуществлять майнинг будет лишь у организаций и ИП, которые внесены в соответствующий реестр. Что касается граждан, которые не превышают одобренные лимиты энергопотребления, то они получат это право без включения в список.

Законодатели рассматривают криптовалюты как инструмент обхода санкций и точку высокотехнологичного экспорта. Сегодня Россия занимает второе место по майнингу, но после того как появится регулирование этой сферы, есть шансы выйти на первое место, обогнав США.