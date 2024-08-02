Закон о легализации майнинга криптовалют в России одобрил Совфед 2 августа, 09:35 В России решили легализовать майнинг криптовалют. Обложка © freepik

Совет Федерации принял на очередном заседании закон, легализующий добычу криптовалют в России, с инициативой ещё в 2022 году выступили депутаты во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.

На правительство и Центробанк закон возлагает обязанность определить требования к деятельности организаций и физлиц, проводящих майнинг цифровой валюты. Минцифры в свою очередь должен будет вести контроль за соблюдением подобных требований. Осуществлять майнинг смогут только бизнесмены и компании, которые войдут в специальный реестр.

Ранее сообщалось, что 30 июля Государственная дума приняла законопроект, легализующий на территории РФ добычу криптовалют. При этом участники данной деятельности будут обязаны предоставлять сведения о получении цифровой валюты в результате майнинга и об адресах-идентификаторах. Те из них, с помощью которых отмывались доходы или финансировался терроризм, будут зафиксированы Росфинмониторингом.

Авторы Татьяна Миссуми