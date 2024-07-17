Дефицит мощностей: Путин объяснил, как регионы России страдают от майнинга криптовалют
Путин: Майнинг криптовалют может привести к дефициту ресурсов для предприятий
Если не контролировать майнинг криптовалют, то электромощностей не будет хватать предприятиям и другим объектам, в том числе жилым зданиям. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.
Путин предупредил об опасности майнинга криптовалют. Видео © Life.ru
"Что здесь должно привлекать наше внимание и что здесь настораживает? Неконтролируемый рост потребления электроэнергии для добычи криптовалют может привести к дефициту мощности в отдельных регионах. И это уже отмечается в Иркутской области, Бурятии, Забайкальском крае", — отметил президент.
По ловам российского лидера, если электромощности будут забирать майнинговые фермы, то без электричества останутся предприятия, системы ЖКХ, конкретные города и посёлки, а также другие инфраструктурные объекты.
К слову, накануне в Бурятии без электричества остались около 115 тысяч человек. Кроме того, были зафиксирован сбой работы оборудования атомной электростанции в Ростове. Отключение энергоблока произошло из-за неполадки турбогенератора. Ситуация потребовала ввода временных ограничений на потребление электричества в южной части России. К настоящему моменту подачу энергии в большую часть пострадавших регионов восстановили, а сегодня остановленный энергоблок вновь подключили к сети. В итоге авария энергосистемы юга РФ оставила без света 2,5 млн человек.
Между тем, ранее замглавы Минфина РФ Иван Чебесков заявил, что запрет на оборот криптовалюты в Российской Федерации навредит намного больше, чем принесёт пользы. По его мнению, цифровые средства нужно не запрещать, а регулировать в рамках правового поля.
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