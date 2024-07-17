Дефицит мощностей: Путин объяснил, как регионы России страдают от майнинга криптовалют

Если не контролировать майнинг криптовалют, то электромощностей не будет хватать предприятиям и другим объектам, в том числе жилым зданиям. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

Путин предупредил об опасности майнинга криптовалют. Видео © Life.ru

"Что здесь должно привлекать наше внимание и что здесь настораживает? Неконтролируемый рост потребления электроэнергии для добычи криптовалют может привести к дефициту мощности в отдельных регионах. И это уже отмечается в Иркутской области, Бурятии, Забайкальском крае", — отметил президент.

По ловам российского лидера, если электромощности будут забирать майнинговые фермы, то без электричества останутся предприятия, системы ЖКХ, конкретные города и посёлки, а также другие инфраструктурные объекты.