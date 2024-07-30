Госдума приняла закон о легализации майнинга криптовалют в России
Государственная дума во вторник, 30 июля, приняла закон, легализующий на территории РФ добычу криптовалют. Согласно документу, требования к соответствующей деятельности будет устанавливать кабмин по согласованию с Центробанком. Контроль за исполнением требований — у Минцифры России.
Примечательно, что право осуществлять майнинг будет лишь у организаций и ИП, которые внесены в соответствующий реестр. Что касается граждан, которые не превышают установленные лимиты энергопотребления, то они получат это право без включения в список.
При этом участники данной деятельности обязаны предоставлять сведения о получении цифровой валюты в результате майнинга и об адресах-идентификаторах. Те из них, с помощью которых отмывались доходы или финансировался терроризм, будут зафиксированы Росфинмониторингом.
К слову, майнингом смогут заниматься не все. Так, под ограничения подпадают ИП, имеющие непогашенную судимость за преступления в сфере экономики и против государственной власти. Кроме того, запрет распространяется на лиц, которые включены в реестр лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
Ранее Росфинмониторинг призвал включить майнинговые пулы в антиотмывочную систему, так как они, в основном, занимаются майнингом в интересах третьих лиц, что уже представляет собой посредническую деятельность. Российские власти уже работают над решениями по тарифам и налогам, которыми будет облагаться майнинг криптовалют.
Life.ru