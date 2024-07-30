Госдума приняла закон о легализации майнинга криптовалют в России

Государственная дума во вторник, 30 июля, приняла закон, легализующий на территории РФ добычу криптовалют. Согласно документу, требования к соответствующей деятельности будет устанавливать кабмин по согласованию с Центробанком. Контроль за исполнением требований — у Минцифры России.

Примечательно, что право осуществлять майнинг будет лишь у организаций и ИП, которые внесены в соответствующий реестр. Что касается граждан, которые не превышают установленные лимиты энергопотребления, то они получат это право без включения в список.

При этом участники данной деятельности обязаны предоставлять сведения о получении цифровой валюты в результате майнинга и об адресах-идентификаторах. Те из них, с помощью которых отмывались доходы или финансировался терроризм, будут зафиксированы Росфинмониторингом.