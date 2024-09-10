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10 сентября, 11:01

В Госдуме раскрыли цель обязательной процедуры примирения при разводе

Депутат Останина: Обязательная процедура примирения не означает запрет разводов

Обязательная процедура примирения при разводе не предполагает запрет на расторжение брака. Об этом заявила глава Комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина. В беседе с «Лентой.ру» парламентарий раскрыла цель новой инициативы Минюста РФ.

«Речи не идёт о том, чтобы запретить разводы, что медиатор якобы будет иметь право решающего голоса, суд будет запрещать разводы — уже об этом пошла речь. Ни в коем случае не предполагается усложнение процесса развода», — уточнила депутат.

По её словам, законопроект Минюста ещё не поступил на рассмотрение в Госдуму, однако речь в нём будет идти о запуске института медиаторов, которые должны будут общаться с супругами перед подачей документов о разводе в суд. В частности, во время этой процедуры можно обговорить, с кем останутся дети или сколько алиментов нужно платить.

Останина напомнила, что после вступления в силу решения суда мало что можно изменить. По её словам, услуга медиации для супругов должна быть бесплатной.

Напомним, о необходимости ввести обязательную процедуру примирения при разводе ранее высказался Минюст РФ. В ведомстве уточнили, что супруги смогут до суда решить вопросы, связанные с детьми и имуществом.

Психолог объяснила, почему процедура примирения при разводе не поможет, и дала совет женщинам
Психолог объяснила, почему процедура примирения при разводе не поможет, и дала совет женщинам
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Борис Эльфанд
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