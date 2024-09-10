В Госдуме раскрыли цель обязательной процедуры примирения при разводе

Обязательная процедура примирения при разводе не предполагает запрет на расторжение брака. Об этом заявила глава Комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина. В беседе с «Лентой.ру» парламентарий раскрыла цель новой инициативы Минюста РФ.

«Речи не идёт о том, чтобы запретить разводы, что медиатор якобы будет иметь право решающего голоса, суд будет запрещать разводы — уже об этом пошла речь. Ни в коем случае не предполагается усложнение процесса развода», — уточнила депутат.

По её словам, законопроект Минюста ещё не поступил на рассмотрение в Госдуму, однако речь в нём будет идти о запуске института медиаторов, которые должны будут общаться с супругами перед подачей документов о разводе в суд. В частности, во время этой процедуры можно обговорить, с кем останутся дети или сколько алиментов нужно платить.

Останина напомнила, что после вступления в силу решения суда мало что можно изменить. По её словам, услуга медиации для супругов должна быть бесплатной.