Психолог объяснила, почему процедура примирения при разводе не поможет, и дала совет женщинам
Психолог Александрова: Если муж не ценит жену, процедура примирения не поможет
В России предлагают ввести обязательную процедуру примирения во время бракоразводного процесса. © freepik.com
Психолог, сексолог Евгения Александрова поддержала инициативу Минюста по введению в России процедуры примирения при разводе, однако по её словам, даже сотня таких процедур не поможет, если мужчина разлюбил женщину. Также она выступила за то, чтобы такие инициативы в конечном итоге не принижали ни россиян, ни россиянок.
Одно могу сказать точно: мужская психология устроена таким образом, что если жена (или бывшая жена) не является для мужчины ценной женщиной, то хоть 100 процедур таких пройти совместно с семейным психологом — отношения лучше не станут. Либо станут, но на какой-то промежуток времени. В отношениях всё начинается с женщины!
Поэтому Александрова рекомендовала всем женщинам изучать психологию отношений, становиться ценной для самой себя и для мужчины. Только при таком подходе возможно сохранить брак и сократить количество разводов в стране.
А насчёт раздела имущества и определения местожительства детей психолог посоветовала в первую очередь обращаться к опытным юристам.
Напомним, что в России предлагают ввести обязательную процедуру примирения во время бракоразводного процесса. В ходе этой процедуры супруги смогут решить вопросы, касающиеся будущего местожительства детей, раздела имущества и взыскания алиментов.