Психолог объяснила, почему процедура примирения при разводе не поможет, и дала совет женщинам Психолог Александрова: Если муж не ценит жену, процедура примирения не поможет 9 сентября, 10:11 В России предлагают ввести обязательную процедуру примирения во время бракоразводного процесса. © freepik.com

Психолог, сексолог Евгения Александрова поддержала инициативу Минюста по введению в России процедуры примирения при разводе, однако по её словам, даже сотня таких процедур не поможет, если мужчина разлюбил женщину. Также она выступила за то, чтобы такие инициативы в конечном итоге не принижали ни россиян, ни россиянок.

Одно могу сказать точно: мужская психология устроена таким образом, что если жена (или бывшая жена) не является для мужчины ценной женщиной, то хоть 100 процедур таких пройти совместно с семейным психологом — отношения лучше не станут. Либо станут, но на какой-то промежуток времени. В отношениях всё начинается с женщины! Евгения Александрова Психолог, сексолог

Поэтому Александрова рекомендовала всем женщинам изучать психологию отношений, становиться ценной для самой себя и для мужчины. Только при таком подходе возможно сохранить брак и сократить количество разводов в стране.

А насчёт раздела имущества и определения местожительства детей психолог посоветовала в первую очередь обращаться к опытным юристам.

Напомним, что в России предлагают ввести обязательную процедуру примирения во время бракоразводного процесса. В ходе этой процедуры супруги смогут решить вопросы, касающиеся будущего местожительства детей, раздела имущества и взыскания алиментов.