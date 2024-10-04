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4 октября, 14:30

Тест: Кто из героев кино СССР говорил эту фразу — угадают только 4 киномана из 10

Советское кино подарило нам множество культовых фраз, которые до сих пор вызывают улыбку и ностальгию. Но помните ли вы, кто их произносил?

Фразы из советских фильмов не только проникают в нашу повседневную речь, но и передают характеры героев, которые их произнесли. Узнаете ли вы, кто восклицал: «Я требую продолжения банкета»? Или кто с иронией сказал: «Какие люди — и без охраны»? Этот тест проверит вашу память на классические цитаты и героев, которые стали неотъемлемой частью русской культуры и сделали наше детство и юность немного ярче и увлекательнее!

От классических комедий до острых драм — советские фильмы занимают особое место в воспоминаниях миллионов. Некоторые зрители всё же выбирают голливудскую классику — давайте сравним два мира кинематографа: отличите наших героев от заморских по размытому изображению. Доказать, что вы «гомо советикус», можно ещё одним интересным способом: угадайте, что это за штуковины из быта СССР.

Тест: Кем вы работали в прошлой жизни — подскажут 6 необычных вопросов
Тест: Кем вы работали в прошлой жизни — подскажут 6 необычных вопросов
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Коллаж © Life.ru. Кадр из фильма «12 стульев», «Бриллиантовая рука», «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» / Kinopoisk

Василиса Тихонова
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