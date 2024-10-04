Тест: Кто из героев кино СССР говорил эту фразу — угадают только 4 киномана из 10

Фразы из советских фильмов не только проникают в нашу повседневную речь, но и передают характеры героев, которые их произнесли. Узнаете ли вы, кто восклицал: «Я требую продолжения банкета»? Или кто с иронией сказал: «Какие люди — и без охраны»? Этот тест проверит вашу память на классические цитаты и героев, которые стали неотъемлемой частью русской культуры и сделали наше детство и юность немного ярче и увлекательнее!