Тест: Кто из героев кино СССР говорил эту фразу — угадают только 4 киномана из 10
Советское кино подарило нам множество культовых фраз, которые до сих пор вызывают улыбку и ностальгию. Но помните ли вы, кто их произносил?
Фразы из советских фильмов не только проникают в нашу повседневную речь, но и передают характеры героев, которые их произнесли. Узнаете ли вы, кто восклицал: «Я требую продолжения банкета»? Или кто с иронией сказал: «Какие люди — и без охраны»? Этот тест проверит вашу память на классические цитаты и героев, которые стали неотъемлемой частью русской культуры и сделали наше детство и юность немного ярче и увлекательнее!
От классических комедий до острых драм — советские фильмы занимают особое место в воспоминаниях миллионов. Некоторые зрители всё же выбирают голливудскую классику — давайте сравним два мира кинематографа: отличите наших героев от заморских по размытому изображению. Доказать, что вы «гомо советикус», можно ещё одним интересным способом: угадайте, что это за штуковины из быта СССР.
Коллаж © Life.ru. Кадр из фильма «12 стульев», «Бриллиантовая рука», «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» / Kinopoisk