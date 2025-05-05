7 странных вкусовых предпочтений русских, из-за которых иностранцы считают нас сумасшедшими

В традиционной кухне многих народов встречаются блюда, которые может попробовать только самый смелый. Например, норвежский сюрстрёмминг. Иногда бывает и так, что местные свой деликатес едят уже тысячелетиями, а чужак от него может просто скончаться. Например, чукотский копальхен. Рассказываем, какие блюда, завоевавшие популярность среди русских, могут сравниться с шедеврами северной кухни.

Солёный арбуз

Солёные арбузы русские придумали примерно тогда же, когда стали их выращивать. Фото © «Шедеврум»

Сначала русские узнают и заучивают наизусть: арбуз — это не фрукт, а ягода. Потом они учатся его солить. И это не какая-то кулинарная блажь, это необходимость, ведь в засоленном виде продукты хранятся дольше. Арбузы на Руси выращивают с XVI века, примерно тогда же и начали их засаливать. Есть много способов солить арбузы: можно положить их в кадку с соляным раствором, можно добавить туда чистого речного песка, а можно засолить в собственном соку, то есть добавить в ёмкость для засола арбузную мякоть (обязательно доброкачественную). В кадках бахчевая культура солится под прессом и целиком: разрезать арбуз не надо. Но если вы хотите засолить его в стеклянной банке, придётся нарезать. Спелые солёные арбузы — это деликатес, а недозрелые подходят для салата к мясным блюдам.

Мочёные яблоки

Мочёные яблоки — способ сохранить урожай до следующего лета и придать ему хмельной аромат. Фото © Wikipedia / Fed4ev

Мочёные яблоки — знаменитое блюдо русской кухни, плоды, прошедшие естественный процесс брожения. Это что-то вроде квашеной капусты, но в мире фруктов. Наши предки придумали деликатес не просто так: в мочёном виде яблоки могут храниться всю зиму. Но есть множество нюансов: подходят только определённые сорта, технологию мочения надо неукоснительно соблюдать, иначе испортится вся кадка.

Итак, для мочения подходят только средние или мелкие, зрелые, светлоокрашенные осенне-зимние сорта с плотной мякотью. Это антоновка, бабушкино, скрыжапель, серый анис. По традиции мочить яблоки лучше всего в дубовой бочке, выстланной ошпаренной ячменной соломой. Плоды укладывают плотными слоями, между слоями тоже кладут солому, а сверху закладывают пресс, заливают сусло и рассол. Первые 6 дней раствор нужно доливать, иначе верхние слои могут испортиться. Первые 15 дней яблоки мочат при температуре 18 градусов, потом можно убрать их в погреб в температуру 5 или 6 градусов. Через месяц яблоки уже готовы, хранятся они до июня.

Кофе с солью

Кофе с солью — на первый взгляд странно, но действительно вкусно. Фото © «Шедеврум»

Солёный кофе может показаться странным вкусовым предпочтением, но на самом деле это старый «лайфхак», который используют заядлые кофеманы. Если вы добавляете в напиток щепотку соли, то получаете более яркий аромат и более сбалансированный вкус. Соль смягчает горчинку, выравнивает кислотность, усиливает вкусовые ощущения. Можно добавить сахар и корицу. Но напиток, прямо скажем, не для всех.

Фруктовый салат с майонезом

Фруктовые салаты с майонезом — наследие СССР. Фото © «Шедеврум»

Это скорее советское блюдо, но и оно вызывает недоумение у гурманов всего мира. Казалось бы, фрукты совсем несовместимы с майонезом, но не для советского человека. Конечно, «Провансаль» — центральный элемент этого блюда, но и фрукты тоже могут поражать причудливым разнообразием. Киви, бананы, яблоки, груши, виноград... Вы можете добавить в майонезный салат любые фрукты и ягоды. Кто сказал, что майонез подходит только для овощных салатов?

Круассан с солёным огурцом

Обрусевший круассан с солёным огурцом — желанное блюдо россиян. Фото © «Шедеврум»

Пожалуй, это самое странное вкусовое предпочтение, которое когда-либо высказывали россияне. Один из топовых сервисов доставки продуктов в России в 2021 году проводил опрос среди 1819 своих клиентов, и многие выразили желание попробовать круассан с солёным огурцом. В 2025 году такие круассаны встречаются часто, но солёный огурец никогда не населяет «рогалик» круассана в одиночестве: обычно рядом всегда буженина, лосось, страчателла и прочие ингредиенты высокой кухни.

Петушиные гребешки с черничным соусом

Петушиные гребешки — это еда королей. Фото © Youtube / Для души для тела

Петушиные гребешки — это давний деликатес, который уходит корнями в Средневековье, блюдо дворян и царей. Кстати, их до сих пор любят в Европе, но готовят совсем не так, как принято у нас. Петушиные гребешки по-русски нужно тушить в горшочках вместе с грибами и специями. Лучше в печке, но обычная духовка тоже подойдёт. Подавать лучше с ржаным хлебом и черничным соусом.

Ковбык с хреном и горчицей

Ковбык не имеет никакого отношения к крупному рогатому скоту. Фото © Youtube / Рецепты наших бабушек

Ковбык — это национальное блюдо Кубани, и у вас есть возможность его попробовать, когда вы в следующий раз поедете на юг. Деликатес представляет собой засоленный свиной желудок, в который помещают: свиные сердце, лёгкое, мясо с головы, язык, иногда — мозг. Мясо предварительно перемешивается с луком и перцем. Потом всё это великолепие маринуют, а к столу подают отваренным или запечённым, с горчицей, хреном и ломтиком ржаного хлеба. Должно быть вкусно. Ударение на первый слог.