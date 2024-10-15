5 самых ужасных блюд нашей планеты, съесть которые отважится только сумасшедший

В мире кулинарии существует множество удивительных и экзотических блюд, которые способны потрясти даже самых искушённых гурманов. Однако среди них есть и такие лакомства, которые вызывают не только восхищение, но и отвращение. Некоторые из этих блюд не только имеют неприятный вкус или текстуру, но и представляют серьёзную опасность для здоровья. От ядовитых морепродуктов до экзотических деликатесов, требующих особой подготовки, — мы погрузимся в мир самых отвратительных и опасных блюд, которые отважатся попробовать лишь самые смелые. Будьте готовы к тому, что некоторые из этих гастрономических чудес могут повергнуть вас в шок!

Хакарл (хаукарль)

Что такое хакарл и как его готовят. Фото © Shutterstock / FOTODOM / MyImages - Micha

Хакарл — это необычный исландский деликатес, который делают из мяса гренландской полярной, или гигантской, акулы. Процесс приготовления хакарла довольно необычный: Сначала акулу закапывают в песок на 6–8 недель. Раньше это делали прямо на берегу моря, а сейчас используют специальные ящики. Это позволяет ядовитым сокам, которые содержат аммиак, вытечь из мяса.

После «протухания» мясо сушат на открытом воздухе в течение 2–4 месяцев.

Затем его нарезают кубиками и едят.

Несмотря на то что мясо долго сушится, у него очень сильный и неприятный запах аммиака. Хакарл считается деликатесом в Исландии — и его часто едят на Рождество и Новый год. Вкус деликатеса не так ужасен, как запах, но послевкусие может быть неприятным. Несмотря на специфику, хакарл становится всё более популярным среди туристов.

Касу марцу

Отвратительный сыр касу марцу. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Fotopogledi

Касу марцу — это итальянский сыр, который считается деликатесом, но одновременно вызывает отвращение у многих. Дело в том, что он ферментируется с помощью живых личинок сырной мухи. Делают его из овечьего сыра пекорино, который выдерживают дольше обычного, чтобы он начал гнить. Личинки помогают разложить сыр, делая его очень мягким. Во время дегустации касу марцу рекомендуется прикрывать глаза, так как личинки могут прыгать на расстояние до 15 см.

Самое опасное — это не прыгающие личинки, а возможность получить аллергическую реакцию или заразиться кишечной инфекцией. Чтобы этого избежать, перед едой личинки лучше удалить. Однако некоторые гурманы предпочитают есть касу марцу вместе с личинками, чтобы сохранить его оригинальный острый вкус и аромат.

Сюрстрёмминг

Сюрстрёмминг — деликатес, который жутко воняет. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Paul Barron

Сюрстрёмминг — это шведское блюдо с очень необычной историей. По легенде, его изобрели во времена правления короля Густава I. Из-за войны со шведским городом Любеком у Швеции возникли проблемы с солью, которая была нужна для засолки рыбы. В результате сельдь начала портиться — и голодные шведы были вынуждены её есть.

Сюрстрёмминг делают из балтийской сельди. Сначала её засаливают в очень солёном растворе, а затем перекладывают в менее солёный. После этого сельдь закатывают и оставляют на несколько месяцев, чтобы она ферментировалась и выделялся сероводород.

От ферментации банки с сюрстрёммингом вздуваются — и их нужно открывать очень осторожно. Запах этого блюда невероятно сильный и неприятный, и даже мухи не могут устоять перед его ароматом. С 2006 года несколько крупных авиакомпаний запретили перевозить сюрстрёмминг на своих рейсах, так как взорвавшаяся банка может оставить неприятный запах, который будет очень сложно вывести.

Жареный тарантул

Жареный тарантул из Камбоджи. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Megapixeles.es

В Камбодже существует традиция потребления тарантулов, которых массово разводят в деревнях около города Скуона. Эти крупные пауки размером с ладонь, особенно самки, содержатся в земляных ямах. Для приготовления тарантулов их жарят на масле, после чего нанизывают на палочку и подают к столу. Обычно лакомство запивают местным пальмовым вином. Потребление таких экзотических лакомств стало частью местной культуры и гастрономических традиций, привлекая как местных жителей, так и туристов, желающих попробовать что-то необычное. Говорят, на вкус это нечто среднее между курицей и вяленой треской.

Саннакчи

Корейское блюдо саннакчи. Фото © Shutterstock / FOTODOM / overkit

Саннакчи — это корейское блюдо, которое подаётся из живого осьминога. Деликатес может быть представлен целиком или нарезанными кусочками — обычно с кунжутным маслом и сезамом. Основная опасность, связанная с его употреблением, заключается в том, что щупальца осьминога продолжают двигаться, что может привести к удушению. Сокращённые мышцы способны застрять в горле, блокируя доступ кислорода. Кроме того, присоски на щупальцах могут прилипнуть к горлу, что также создаёт риск асфиксии. Чтобы избежать трагического исхода, необходимо тщательно и быстро жевать саннакчи. Поэтому это блюдо следует пробовать только людям с крепкими нервами и осторожным подходом.