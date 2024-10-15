Отар Кушанашвили и его путь борьбы с онкологией: как это было На днях знаменитый журналист Отар Кушанашвили объявил о победе над раком. Рассказываем весь тяжёлый путь к выздоровлению, про сложные операции и последствия онкологии. 15 октября, 13:36 Отар Кушанашвили победил рак: новости о состоянии здоровья телеведущего. Обложка © ТАСС / Елена Никитченко

Путь, длиной почти в полгода, по словам журналиста и телеведущего Отара Кушанашвили, завершён. На днях он заявил, что с онкологией покончено. Но, чтобы победить рак, знаменитости пришлось преодолеть ряд тяжёлых операций, пережить клиническую смерть, искусственную вентиляцию лёгких и даже курс химиотерапии. Как Отар Кушанашвили боролся с раком и с чего всё началось? Life.ru рассказывает всю хронологию событий.

Всё началось 20 июня 2024 года, тогда телеведущий Отар Кушанашвили был экстренно госпитализирован в подмосковном Красногорске. Мужчина жаловался на сильные боли в области сердца и живота. Сначала шоумену поставили предварительный диагноз: цирроз печени. Однако позже, в ходе обследования, выяснилось, что у телеведущего Отара Кушанашвили диагностировали ещё и острую непроходимость кишечника. Пришлось экстренно оперировать ведущего. Именно тогда врачи нашли у шоумена страшное — раковую опухоль.

Какой рак обнаружили у Отара Кушанашвили

Отар Кушанашвили и рак. Фото © Telegram / Отар Кушанашвили

Какой рак обнаружили у Отара Кушанашвили? Во время срочной операции у звезды нашли опухоль сигмовидной кишки четвёртой стадии. На тот момент Отару Кушанашвили было 53 года. Из-за поздней стадии болезнь успела пустить метастазы в печени. Врачи во время лечения шоумена были вынуждены несколько раз вводить его в реанимацию. Поэтому свой 54-й день рождения Отар Кушанашвили встретил подключённым к ИВЛ, не приходя в сознание.

Через что пришлось пройти телеведущему Отару Кушанашвили

Отар Кушанашвили пережил клинические смерти в больнице. Фото © Telegram / КАКОВО?! | Отар Кушанашви

Попав в больницу 20 июня 2024 года, журналист Отар Кушанашвили сразу оказался на операционном столе. Но это не всё, через что пришлось пройти знаменитому ведущему. У находящегося в реанимации Отара начал развиваться перитонит, который грозил отказом внутренних органов. Из-за этого Кушанашвили провели вторую операцию, в ходе которой удалили часть желудка из-за непроходимости кишечника. Как рассказывал сам Отар, за всё время пребывания в больнице он пережил несколько клинических смертей.

После этого, 13 июля, журналиста отпустили домой, чтобы восстановиться и подготовиться к третьей, самой сложной операции, которую назначили на начало октября. А с 25 июля Отар Кушанашвили начал курс химиотерапии, о чём сам рассказал в соцсетях. «Битва в самом разгаре», — эпично прокомментировал ситуацию шоумен.

Как проходила десятичасовая операция

Отар Кушанашвили пережил десятичасовую операцию. Фото © YouTube / Агентство ОБС

1 октября появилась информация, что журналиста и ведущего Отара Кушанашвили прооперировали в Москве. Шоумену успешно удалили злокачественную опухоль в печени и кишечнике. Операция длилась около десяти часов. Через несколько дней, 8 октября, сам Отар вышел на связь из больницы и показал, как выглядит после медицинского вмешательства.

На видео Кушанашвили вещает прямо с больничной койки, а к его телу до сих пор подключены трубки и капельницы. Шоумен поблагодарил за поддержку всех, кто мысленно был рядом с ним во время операции, а также выразил своё глубочайшее почтение врачам, благодаря которым он снова может строить планы на жизнь.

Состояние здоровья Отара Кушанашвили сейчас

Больной раком Отар Кушанашвили рассказал, что победил рак и собирается домой. Фото © Telegram / КАКОВО?! | Отар Кушанашви

Через две недели после сложнейшей операции и такой же непростой и долгой реабилитации, 14 октября 2024 года, Отар Кушанашвили сообщил о выписке из онкологического центра. Полный энергии и сил журналист и шоумен говорит, что рак отступил — и он победил болезнь. А теперь он возвращается домой.

Обращение Кушанашвили после операции. Видео © Telegram / Отар Кушанашвили

«Я не намерен более делать вид, что мне мало лет. Мне много лет, и я буду использовать каждый день, чтобы быть счастливым. Я должен прожить 20 очень качественных лет», — говорит Отар Кушанашвили на видео.

Надеемся, что пережитое Отаром Кушанашвили научит его следить за своим здоровьем и вовремя проходить медицинское обследование. А пока журналисту предстоит ещё долгая реабилитация, в чём желаем ему успехов и терпения.

Авторы Елизавета Терешкова