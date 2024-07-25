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25 июля, 14:38

"Битва в самом разгаре" : Отар Кушанашвили начал курс химиотерапии

Журналист Отар Кушанашвили начал курс химиотерапии

Отар Кушанашвили начал курс химиотерапии. Обложка © Telegram / Кульминация Кушанашвили

Отар Кушанашвили начал курс химиотерапии. Обложка © Telegram / Кульминация Кушанашвили

Больной раком журналист Отар Кушанашвили начал курс химиотерапии. Данной новостью он поделился в социальных сетях, написав, что "битва в самом разгаре".

Отар Кушанашвили начал курс химиотерапии. Фото © Telegram / Кульминация Кушанашвили

Отар Кушанашвили начал курс химиотерапии. Фото © Telegram / Кульминация Кушанашвили

"Битва в самом разгаре. Решимость — при смирении и дисциплине, изумляющих даже видавших виды эскулапов. Я вернусь!!!" пообещал журналист в телеграм-канале "Кульминация Кушанашвили".

Друг рассказал о состоянии онкобольного Отара Кушанашвили после двух клинических смертей
Друг рассказал о состоянии онкобольного Отара Кушанашвили после двух клинических смертей

Напомним, что Отар Кушанашвили 20 июня был экстренно госпитализирован в подмосковном Красногорске. Медики диагностировали у него острую непроходимость кишечника. В результате обследования у артиста также нашли опухоль. Позже он вышел на связь и сказал, что пережил две клинические смерти. Артиста перевели в столичный онкоцентр Блохина. Валерий Меладзе, Сосо Павлиашвили и Николай Басков оплатили его лечение. 13 июля Кушанашвили отпустили домой готовиться к химиотерапии.

Мария Любицкая
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