"Битва в самом разгаре" : Отар Кушанашвили начал курс химиотерапии
Журналист Отар Кушанашвили начал курс химиотерапии
Отар Кушанашвили начал курс химиотерапии. Обложка © Telegram / Кульминация Кушанашвили
Больной раком журналист Отар Кушанашвили начал курс химиотерапии. Данной новостью он поделился в социальных сетях, написав, что "битва в самом разгаре".
Отар Кушанашвили начал курс химиотерапии. Фото © Telegram / Кульминация Кушанашвили
"Битва в самом разгаре. Решимость — при смирении и дисциплине, изумляющих даже видавших виды эскулапов. Я вернусь!!!" — пообещал журналист в телеграм-канале "Кульминация Кушанашвили".
Напомним, что Отар Кушанашвили 20 июня был экстренно госпитализирован в подмосковном Красногорске. Медики диагностировали у него острую непроходимость кишечника. В результате обследования у артиста также нашли опухоль. Позже он вышел на связь и сказал, что пережил две клинические смерти. Артиста перевели в столичный онкоцентр Блохина. Валерий Меладзе, Сосо Павлиашвили и Николай Басков оплатили его лечение. 13 июля Кушанашвили отпустили домой готовиться к химиотерапии.