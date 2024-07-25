"Битва в самом разгаре" : Отар Кушанашвили начал курс химиотерапии

Больной раком журналист Отар Кушанашвили начал курс химиотерапии. Данной новостью он поделился в социальных сетях, написав, что "битва в самом разгаре".

"Битва в самом разгаре. Решимость — при смирении и дисциплине, изумляющих даже видавших виды эскулапов. Я вернусь!!!" — пообещал журналист в телеграм-канале "Кульминация Кушанашвили".