Отара Кушанашвили опустили из больницы домой

Журналиста Отара Кушанашвили отпустили из больницы, чтобы он в домашней обстановке подготовился к курсу химиотерапии и двум операциям. Родственники телеведущего в это время разыскивают мошенников, которые открыли фальшивый сбор средств на его лечение, пишет SHOT.

По словам сестры Кушанашвили Луизы, злоумышленники звонят людям от её имени, от имени жены или дочери журналиста и жалуются на тяжёлое положение и дорогое лечение. Мошенники говорят сердобольным гражданам, что для терапии нужно собрать четыре миллиона рублей. Как отметила Луиза, четверо знакомых Отара уже отправили мошенникам деньги. На удочку лжеблагодетелей чуть не попал музыкальный продюсер Сергей Дворцов. Родственники уже написали заявление в полицию и заверили поклонников Кушанашвили, что никаких денег не собирают.