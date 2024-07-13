Отара Кушанашвили опустили из больницы домой
Врачи отпустили Кушанашвили домой готовиться к курсу химиотерапии и операциям
Отар Кушанашвили в последнем обращении. Обложка © Telegram / Каково?!
Журналиста Отара Кушанашвили отпустили из больницы, чтобы он в домашней обстановке подготовился к курсу химиотерапии и двум операциям. Родственники телеведущего в это время разыскивают мошенников, которые открыли фальшивый сбор средств на его лечение, пишет SHOT.
По словам сестры Кушанашвили Луизы, злоумышленники звонят людям от её имени, от имени жены или дочери журналиста и жалуются на тяжёлое положение и дорогое лечение. Мошенники говорят сердобольным гражданам, что для терапии нужно собрать четыре миллиона рублей. Как отметила Луиза, четверо знакомых Отара уже отправили мошенникам деньги. На удочку лжеблагодетелей чуть не попал музыкальный продюсер Сергей Дворцов. Родственники уже написали заявление в полицию и заверили поклонников Кушанашвили, что никаких денег не собирают.
Напомним, что Отар Кушанашвили 20 июня был экстренно госпитализирован в подмосковном Красногорске. Медики диагностировали у него острую непроходимость кишечника. В результате обследования у артиста также нашли опухоль. Позже он вышел на связь и сказал, что пережил две клинические смерти. Артиста перевели в столичный онкоцентр Блохина. Валерий Меладзе, Сосо Павлиашвили и Николай Басков оплатили его лечение.